Covid-19 : pourquoi la France est en retard sur le télétravail

Depuis le 3 janvier et ce pour au moins trois semaines, le protocole sanitaire en entreprise prévoit "un nombre minimal de trois jours de télétravail par semaine, pour les postes qui le permettent", si possible quatre, pour ceux qui le peuvent. Mais visiblement, la consigne a du mal à passer.

Selon un sondage Harris interactive pour le ministère du Travail, au cours de la semaine du 3 au 9 janvier, la part de télétravailleurs est restée stable par rapport à mi-décembre. Le nombre de jours télétravaillés a néanmoins légèrement augmenté chez les actifs ayant déclaré télétravailler, passant de 3 jours en moyenne mi-décembre à 3,3 jours.

Des résultats qui permettent à l'exécutif de défendre les amendes administratives prévues par le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal : jusqu'à 1.000 euros par salarié concerné pour les entreprises récalcitrantes. Or la majorité sénatoriale de droite a supprimé du texte ces sanctions, vivement contestées par le Medef. Députés et sénateurs devront trouver un compromis sur la question ce jeudi.

A la traîne par rapport à nos voisins européens

Sur le télétravail, la France est "à la traîne par rapport à ses voisins européens", estime Romain Bendavid du département opinion de l’IFOP, co-auteur d’une enquête sur le télétravail en Europe pour la fondation Jean Jaurès et invité sur franceinfo ce mercredi. "En France, vous avez 34% de la population active qui déclare télétravailler. C'est le double en Allemagne, 56% en Italie, 43% en Espagne et 50% au Royaume-Uni", a-t-il détaillé, précisant que cette enquête a été réalisée avant les consignes entrées en vigueur début janvier.

En France, il y a un besoin de contrôle qui est très important et une confiance qui met du temps à s'instaurer

"On avait déjà un retard par rapport à l'Allemagne et le Royaume-Uni avant même la crise sanitaire", explique Romain Bendavid. Selon lui, ce retard s'explique par un système managérial "vertical" à la française qui est "moins dans l'autonomie et dans la confiance". En France, "il y a un besoin de contrôle qui est très important et une confiance qui met du temps à s'instaurer".

Ce retard s'explique aussi selon lui par le manque de "digitalisation" en France : "On a vu au début de la crise sanitaire que beaucoup de TPE n'avaient pas digitalisé leurs activités, notamment pour la vente, et ne pouvaient pas se mettre en télétravail. On a vu aussi de grandes difficultés pour les salariés de s'adapter par manque de matériels, la fibre et le numérique", a-t-il énuméré. Selon lui, à ce jour en France, "30% des actifs seulement sont éligibles au télétravail".

"Certains salariés habitent à la campagne avec des accès difficiles au réseau internet", déplore ainsi Philippe Gobinet, le PDG du groupe Partnaire, auprès de France Bleu Orléans. Lorsque vous avez des chauffeurs, lorsque vous avez un service de ressources humaines qui doit être en contact en permanence avec ces salariés, un service facturation,

"On n'imagine pas déménager des logiciels, des ordinateurs, des fichiers dans un appartement du jardin ou d'une salariée. Pour moi, c'est impossible", estime aussi Pascal Fradcourt, président de la CPME de la Somme, invité de France Bleu Picardie.

Des effectifs en tension

Selon Benoit Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH, "dans l'ensemble, les entreprises jouent le jeu". Les grandes entreprises, notamment, peuvent se le permettre, comme chez Safran Helicpter Engines, 2.400 salariés à Bordes, dans les Pyrénées-Atlantique. Ils seraient environ la moitié à être en télétravail, selon la CGT, rapporte France Bleu Béarn Bigorre.

En revanche, "le problème se pose toujours pour les petites boîtes parce qu'elle ont des effectifs assez tendus", estime Benoit Serre. Avec "le cumul du télétravail et des absences, des cas contact, des malades, etc., fait que quelquefois ça devient une espèce d'équation impossible pour avoir des gens dans la boîte".

"Chaque matin, c'est un peu la surprise !", témoigne Hervé Tremblaye, le patron du groupe de transport et logistique du même nom, dont le siège est basé au Mans. "Le taux d'absentéisme dans les entreprises oscille entre 5 et 12 % entre les salariés contaminés, les gardes d'enfants et les cas contacts, et chez nous, c'est plutôt 12". Résultat, tous les jours, il doit jongler avec les tableaux de service.

Autre exemple en Loire-Atlantique, à La Grigonnais, commune de 1.700 habitants où les trois agents de mairie font depuis plusieurs une journée de télétravail par semaine. "Trois jours, c'est impensable !", estime le maire Gwenaël Crahes. "Un agent égale une compétence, et il est seul sur cette compétence", explique-t-il.

Certains se heurtent aussi à l'opposition de leur employeur. Paul (prénom modifié), 25 ans, rapporte ainsi à l'AFP que dans son entreprise de jeux vidéo, "les équipes de production n'ont pas le droit de télétravailler". "On se retrouve avec des cas contact dans mon open space", déplore ce salarié. Un autre employé d'un cabinet d'expertise comptable explique que son employeur "invoque la raison de la confidentialité des informations et documents manipulés".

David Butet est le président du Medef en Côte-d'Or. Il dirige aussi Atelier Panel, une PME de 30 salariés qui fabrique du mobilier. Pour lui le télétravail n'est pas toujours pertinent : "Certaines personnes qui sont dans les bureaux ont des échanges permanents avec l'atelier, à l'appui de plans qui sont vus par les deux personnes en même temps. Si on fait cela par téléphone ou par visio cela nous prend trois à quatre fois plus de temps" déplore-t-il auprès de France Bleu Bourgogne.