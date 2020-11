COVID-19 : la jardinerie Lafitte à Bayonne propose ses rayons vides aux producteurs locaux

Parmi les premiers à avoir répondu présent, lr de la caisse de cette jardinerie bayonnaise. L'image est un peu cocasse, mais c'est l'une des réponses apportés aux mesures sanitaires pour lutter contre l'épidémie de COVID-19.

En effet, le pays étant confiné, seuls les achats jugés "essentiels" sont autorisés. De la même manière, seuls les produits considérés "essentiels" peuvent être vendus. A l'image des librairies qui ne peuvent pas ouvrir, de nombreux rayons de magasins ont dû être fermés, les produits ne pouvant pas être vendus pendant cette période.

C'est le cas à la jardinerie Lafitte à Bayonne, où les rayons décoration de la maison, et notamment décoration de Noël ont dû être fermés. Même chose pour le coin livres à côté des caisses. Des rayons inutilisables que le responsable du magasin Jean Michel Olaizola a eu l'idée d'utiliser autrement. Sur les réseaux sociaux il a lancé l'invitation aux producteurs locaux pour utiliser ses rayons vides pour qu'ils puissent vendre leurs produits.

Ainsi, pour le moment, le magasin a libéré son rayon livres au niveau des caisses pour faire de la place pour accueillir des produits de producteurs locaux, un coin rebaptisé pour l'occasion "le xoko solidaire".

Les bocaux du Bouchon Biarrot sont les premiers produits à rejoindre le Xoko Solidaire de la jardinerie Lafitte, mais de nombreux suivront © Radio France - Anthony Michel

"On a la chance d'avoir un magasin ouvert, on s'est dit qu'au lieu de garder ce rayon fermé, le mettre à disposition de producteurs locaux" justifie Jean Michel Olaizola, directeur de la jardinerie Lafitte

Pour lui, "la période est anxiogène, je pense que si on peut s'entraider et donner un coup de main à nos producteurs locaux, pourquoi pas". Après avoir mis son annonce, il a reçu une dizaine d'appels en 24h, il en est très content. "Puis c'est du lien social, on rencontre des gens qu'on ne connaissait pas, et demain qui sait, peut être que c'est nous qui aurons besoin d'eux." poursuit Jean Michel Olaizola.

Des bocaux au rayon livres

Parmi les premiers à avoir répondu présent, Ursula Girard, gérante du restaurant "Le Bouchon Biarrot". Contrainte de fermer par les mesures sanitaires, elle salut cette démarche qui lui permet de continuer à garder une activité. "Je fais des bocaux, l'idée c'était de les mettre en exposition et travailler sur la vente à emporter" explique Ursula Girard. "Aujourd'hui on essaie de sauver les meubles, c'est compliqué."

Pour le moment, 7m de rayon sont disponible, mais la jardinerie Lafitte se dit prête à vider davantage de rayons si nécessaire.