Coronavirus : La Jonquera, ville fantôme depuis plus de deux mois

Si les bureaux de tabac du Perthus ont été pris d'assaut dès le premier jour du déconfinement, de l'autre côté de la frontière, c'est le désert. La Jonquère, ville fantôme est devenue une ville fantôme. Ici, 80 % de la clientèle vient de France. D'autres plus rares arrivent de Barcelone, mais là encore, impossible de venir pour l'instant. En Espagne, on ne peut se déplacer que dans sa province (province de Gérone en l'occurrence), pas au delà.

Toni Escudero, patron de tous les supermarchés du même nom sur la commune, a vu sa clientèle chuter :

"Nous travaillons avec les chauffeurs, les routiers, c'est tout. Ce n'est pas normal."

Les transporteurs sont aussi les seuls clients de la principale station service de la ville. Natalia a dû s'adapter : "Les pompes sont ouvertes jours et nuit, mais pas la boutique où on vend habituellement du tabac et de l'alcool. Nous avons limité les horaires et le personnel. Nous sommes en vacances à tour de rôle une semaine chacun. "

Gran Jonquera fermé, 600 salariés au chômage partiel

Quelques cafétérias proposent des boissons depuis quelques jours, mais les parfumeries, magasins de décoration et prêt-à-porter restent fermés. Le centre commercial Gran Jonquera n'a pas n'ont plus l'autorisation de rouvrir pour l'instant. À ce jour, 600 salariés ont été mis en 'RT', l'équivalent du chômage partiel en Espagne.