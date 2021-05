Crise sanitaire : la municipalité de Mayenne aux petits soins pour ses étudiants

La ville de Mayenne se bouge pour ses étudiants. C'est la quatrième fois depuis le mois de février qu'une réunion est organisée entre la mairie et des représentants d'étudiants. Avec la crise sanitaire, les difficultés de ces jeunes, morales et financières, ont été mises en lumière. Alors, le maire Jean-Pierre Le Scornet se mobilise pour répondre à leurs besoins.

Différence de traitement entre Laval et Mayenne

La situation morale et financière des étudiants de Mayenne préoccupe le maire de la ville, Jean-Pierre Le Scornet. Contrairement aux étudiants de Laval, ceux de Mayenne n'ont pas le droit aux repas à un euro, un dispositif mis en place par le gouvernement pour faire face à la crise sanitaire. En cause : l'absence de structure du CROUS à Mayenne. Début mars, le maire avait écrit à la ministre de l'enseignement supérieur. Frédérique Vidal a finalement répondu fin avril : "Il n'est pas envisagé d'étendre ce dispositif" aux étudiants en BTS qui dépendent d'un lycée, précise la ministre dans une lettre adressée au maire de Mayenne. "C'est complètement injuste qu'il y ait des étudiants qui aient le droit aux repas à un euro, alors que nous on est contraints de payer le plein tarif, sous prétexte qu'on n'a pas d'antenne CROUS", point du doigt Bryan, 21 ans, étudiant en BTS au lycée Léonard de Vinci à Mayenne.

J'ai des amies qui sont en DUT à Laval : elles y ont le droit (repas à un euro) et moi non, alors qu'on a le même âge et le même diplôme. C'est un peu dévalorisant.

Candice, 19 ans, étudiante à Mayenne

Le maire de Mayenne, Jean-Pierre Le Scornet, se veut à l'écoute de ses étudiants de sa ville. © Radio France - Maïwenn Bordron

Le maire de Mayenne et les étudiants ont décidé de lancer une pétition en ligne pour alerter sur cette iniquité territoriale entre étudiants d'un même département. Jean-Pierre Le Scornet va également interpeller les candidats aux élections régionales en Pays-de-la-Loire afin qu'ils apportent une éventuelle réponse aux besoins des étudiants de Mayenne, défavorisés par rapport à ceux de Laval. En attendant, la mairie de Mayenne a mis en place des paniers solidaires : une trentaine d'étudiants s'y sont inscrits sur un effectif de 360 au total. Un groupe Facecebook a également été créé afin de fluidifier les échanges entre la mairie et les besoins des étudiants.

Si le maire met beaucoup d'énergie à écouter les étudiants de sa ville, c'est parce qu'il estime que c'est "gagnant-gagnant". "Il y a aussi derrière peut-être l'espoir que les entreprises trouvent, au travers de ces étudiants, la personne ressource, les compétences pour pouvoir conforter leur développement", précise Jean-Pierre Le Scornet. Le maire veut faire connaître sa ville et donner envie à d'autres étudiants de s'y installer.