Covid-19 : la Métropole de Nantes annonce de nouvelles mesures de soutien aux commerces de proximité

Johanna Rolland, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole, annonce de nouvelles aides à destination des commerces de proximité, ce mercredi 2 décembre. Il s'agit notamment d'une aide directe de 750 euros pour 4 500 commerces, dont 1 600 bars et restaurants.

La Métropole de Nantes annonce de nouvelles aides à destination des commerces de proximité pour les soutenir face à la pandémie de coronavirus et au confinement. Cela va passer par une aide directe de 750 euros pour 4 500 commerces de la métropole, dont 1 600 bars et restaurants. Cela doit permettre d'aider "les commerçants, frappés par une fermeture administrative, à payer leur loyer de novembre", indique la maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole, Johanna Rolland, sur Twitter.

Les bars et restaurants bénéficieront aussi d'une prolongation de 6 mois - jusqu'à juin 2021 inclus - de l’exonération de la redevance d’occupation de l’espace public pour leurs terrasses.

Exonération de loyer pour 200 entreprises

Johanna Rolland annonce également une exonération du loyer du mois de novembre pour plus de 200 entreprises.

La présidente de la Métropole annonce enfin un "report de la perception de la taxe de séjour, jusqu'au 31 juillet 2021 afin d’aider les professionnels de l'hôtellerie pour leur trésorerie".