Covid-19 : entre déprogrammations et pénuries, la production de matériel médical à la peine en Haute-Savoie

L'épidémie de Covid-19 et les mesures sanitaires qui en découlent entraînent des conséquences de plus en plus lourdes pour les entreprises, entre absentéisme croissant et pénurie de matières premières. En Haute-Savoie, à Thonon-les-Bains et Publier, le groupe de matériel médical Escoffier emploie 200 personnes en France et en Tunisie, dont 110 personnes sur ses deux sites de haut-savoyards. Les aiguilles représentent notamment la moitié de sa production.

"46 semaines de délai pour l'inox"

Jean-Louis Escoffier, le PDG, voit son effectif diminuer depuis janvier. Aujourd'hui, 30 % de ses 110 collaborateurs sont absents. "Entre les personnes positives, les cas contact, les fermetures d'école... On en est à faire réunion de crise sur réunion de crise. Je passe mon temps à arbitrer des types de production en fonction des matières disponibles."

Dans ce secteur médical où la demande en aiguilles pour perfusion, transfusion, médecine nucléaire, a explosé, les matières comme l'inox et surtout les résines plastique font cruellement défaut.

"Dans une aiguille, il y a une partie inox et une partie plastique. Actuellement pour l'acier inoxydable, il y a 46 semaines de délai. Cela fait 20 ans que les approvisionnements sont difficiles, mais là ils ont doublé en terme de semaines." - Jean-Louis Escoffier

"Pour la partie plastique, c'est assez récent, c'est arrivé avec le Covid, et 2022 est encore pire que l'année dernière." Et même en réorganisant ses équipes et chaînes de production, le chef d'entreprise n'arrive pas à satisfaire la demande de tous ses clients.

L'impact de la déprogrammation dans les hôpitaux

Les carnets de commandes sont pleins, mais là où certains marchés explosent, d'autres se sont effondrés à cause de la déprogrammation de certaines chirurgies à l'hôpital. "Nous avons deux cas de figures : les secteurs d'activité avec une demande énorme, et ceux qui se sont complètement effondrés suite aux fermetures de bloc opératoire", décrit Jean-Louis Escoffier.

On travaille par exemple pour les reconstructions de colonnes vertébrales : cela fait deux ans que nos ventes ont été divisées par deux car ce n'est pas prioritaire.

"Par contre, tout ce qui est transfusion, perfusion, médecine nucléaire, libération de vaccin - car on fabrique des dispositifs qui permettent de vérifier la stérilité des vaccins -, c'est un secteur d'activité qui a explosé depuis deux ans", ajoute le PDG d'Escoffier.