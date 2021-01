Covid-19 : la suspension du sport en intérieur, "une contradiction de plus" selon un professeur d'EPS à Pantin

Le gouvernement a dévoilé, ce jeudi 14 janvier 2021, une série de nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie de coronavirus en France. Parmi ces annonces : un couvre-feu à 18 heures généralisé partout dans le pays, dès ce samedi. Mais aussi la suspension des activités sportives en intérieur dans le cadre scolaire et extrascolaire et ce "jusqu'à nouvel ordre".

En sport amateur, les mineurs avaient repris le sport à l'extérieur fin novembre et en intérieur le 15 décembre (avec respect du couvre-feu à 20h et pas pour les pratiques avec contact). Les cours d'éducation physique et sportive et périscolaires n'avaient pas été stoppés.

Une annonce "pas prévue du tout"

Cette annonce a "surpris", Hugo Pontais, professeur d'EPS au lycée Marcelin Berthelot de Pantin, en Seine-Saint-Denis. Il dénonce encore une fois, le manque de concertation avec les enseignants et les organisateurs syndicales. "On ne sait jamais sur quoi ce base ces annonces, on est dans un constat de multiples contradictions depuis septembre entre les restrictions à la cantine ou dans les cours de sport, alors que dans le hall d'un collège, d'un lycée, ou dans les transports et dans les magasins, on va voir les gens sur les autres", explique le secrétaire académique du SNEP-FSU.

Le stade, comme solution de repli

L'enseignant va se réunir dès demain avec ses collègues et il va profiter d'un comité technique, prévu ce vendredi, avec le rectorat de Créteil pour tenter d'en savoir un peu plus sur les modalités d'organisation des futurs cours d'EPS. Surtout, dans un territoire qui "manque déjà d'infrastructures sportives", comment faire sans gymnase ? Une seule solution pour le prof : aller au stade municipal Marcel Cerdan de Pantin. "On va se retrouver avec le collège et donc parfois à trois, quatre, cinq classes sur le même stade. On va de nouveau s'entasser avec tous les autres établissements scolaire au même endroit".

Le sport, "une question de santé mentale"

Hugo Pontais déplore également que le secteur sportif soit encore pénalisé à travers cette nouvelle mesure. "Tout le monde peut le constater, chez lui, dans sa famille, parmi ses proches : c'est qu'il y a un besoin au niveau sanitaire de pratiques physique, notamment chez les jeunes, pour des questions de santé mentale"