Vacances : la vie dans les campings bientôt bouleversée par l'arrivée du pass sanitaire

A partir du 21 juillet, il sera demandé à l'entrée de tous les lieux de loisirs et de culture de plus de 50 personnes, de présenter un pass sanitaire, dont le QR Code peut être présenté sous forme papier ou intégré à l'appli TousAntiCovid sur smartphone. Les campings et les hôtels sont concernés par cette mesure. Mais soyez rassurés, le précieux sésame ne sera pas exigé à l'entrée des centres de vacances.

Bars, restaurant… et piscine ?

En revanche, il faudra le présenter pour profiter des activités annexes, comme les bars, les restaurants et peut-être bien les piscines. Les arbitrages sont toujours en cours. Un décret sera publié par le gouvernement dans les jours à venir pour préciser certains détails. D'ici là, les professionnels doivent vite s'adapter.

Dans la baie de Douarnenez, la réception du camping de la Plage de Treguer à Plonévez-Porzay est en ébullition. Le téléphone n'arrête pas de sonner depuis les annonces de président de la République lundi soir. "Le téléphone ne cesse de sonner dans tous les campings bretons car beaucoup de clients se posent des questions et veulent connaître précisément la manière dont les choses vont se passer" indique le patron Nicolas Dayot, également président de la Fédération nationale de l'Hôtellerie de plein air (FNHPA).

S'agissant des bars et restaurants, la règle sera la même dans les camping qu'en dehors : "Oui, le serveur va devoir vérifier sur le smartphone du client si ce dernier est vacciné ou en possession d'un test négatif" explique Nicolas Dayot qui ignore en revanche ce qu'il adviendra au sujet des piscines.

Les conséquences peuvent être extrêmement lourdes si les piscines ne sont pas dispensées de pass sanitaire

Les discussions sont toujours en cours avec le gouvernement, et les professionnels espèrent une issue favorable "car les conséquences peuvent être extrêmement lourdes si les piscines ne sont pas dispensées de pass sanitaire", poursuit-il. "Cela pourrait provoquer des annulations et remettre en cause une partie importante du succès du mois d'août qui est pour nous le mois le plus important de l'année."

En attendant, dans ce camping de bord de mer les avis des vacanciers sont très partagés. "Je pense que nous n'avons pas le choix" tranche ce trentenaire originaire de Rouen. "Moi j'en ai ras-le-bol du masque, j'ai l'impression de vivre dans un hôpital tous les jours, il faut que ça s'arrête. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une solution pour le moment, c'est le pass sanitaire". Une mesure jugée injuste par ce retraité qui dénonce "des vacances à deux vitesses qui entraînent une discrimination". "C'est dur à comprendre" conclut-il.

Pour faciliter l’accès au pass sanitaire pour les vacanciers non vaccinés, des professionnels militent pour l'installation de centre de test à l’entrée des campings.