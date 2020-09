Covid-19 : la Vogue des Noix finalement annulée

Elle aurait dû se tenir le mois prochain, juste avant les vacances de la Toussaint. La Vogue des Noix est finalement annulée. La décision est intervenue ce mercredi à la mairie de Firminy. "Une _décision difficile à prendre, confie le maire. C'est la tradition, la vitrine de notre ville. Mais nous avions en réalité peu de marge de manœuvre. C'est un moment festif, l'attention se relâche ; c'est un lieu de mélange, brassages. Dans ce contexte-là, c'est très compliqué de faire respecter gestes barrières._"

Julien Luya dit avoir senti la pression des partenaires et de l'opinion pour qu'une décision soit arrêtée rapidement. Le nouveau maire a attendu le dernier moment pour le faire "maintenant, la situation empire, les chiffres [de la Covid-19] ne sont pas bons".

Accompagner les forains

Qui des forains ? Ils sont plus de 200 à tenir différentes attractions notamment réparties sur quatre places de la ville ainsi qu'aux abords de la gare. "On sent une forme d'incompréhension et d'un autre côté une forme de fatalité, décrit l'élu LR. Ils sont aussi conscients que nous des réalités du moment. Nous allons continuer à discuter, les accompagner un peu. Nous ferons des démarches pour nous assurer que les aides de l'État puissent bien se poursuivre et qu'elle leur soit bien destinées".

"C'était la décision la plus cohérente. Je devais prioriser la santé des Appelous et surtout empêcher ce virus de continuer cette contamination qu'on a du mal à stopper". La vogue des Noix attire chaque automne plusieurs dizaines de milliers de personnes, notamment le week-end et lors du Corso, en clôture.