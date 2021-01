Covid-19 : le centre commercial du Polygone de Béziers saisit le tribunal administratif

La direction du centre commercial du Polygone de Béziers a saisi le tribunal administratif, ce dimanche 31 décembre 2021. Suite aux annonces de Jean Castex concernant la fermeture des centres commerciaux non alimentaires de plus de 20.000 m², la Préfecture de l'Hérault avait interdit au centre commercial bitterois de rester ouvert à partir d'aujourd'hui.

"Si on s'en tient à la lecture du décret, seuls les centres commerciaux fermés sont concernés, indique la direction. Or, nous sommes un centre commercial à ciel ouvert." Dans son communiqué, la Préfecture de l'Hérault indique : "Les zones commerciales, parcs d’activité et villages de marques où la circulation du public entre les commerces intervient en extérieur ne sont pas concernés et peuvent rester ouverts. En revanche, les bâtiments de plus de 20 000 m2 cumulés reliés par des allées closes et couvertes de ces zones doivent fermer."

Ce dimanche, le centre commercial est resté ouvert jusqu'à 17 heures, malgré l'interdiction préfectorale. Il sera fermé demain. Le tribunal administratif devrait rendre son jugement courant de la semaine prochaine. La direction du Polygone de Béziers espère rouvrir rapidement.