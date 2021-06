Covid-19 : le chef roannais Michel Troisgros réclame 1,6 million d'euros à son assureur Allianz

Le chef roannais Michel Troisgros réclame 1.6 million d'euros d'indemnités à l'assureur Allianz, suite aux pertes d'exploitations dues à la crise sanitaire de deux de ses établissements situés dans la Loire. Le contentieux est porté devant le tribunal de commerce de Roanne, qui doit rendre son jugement le 15 septembre prochain.

Un "petite somme" demandée au regard des pertes enregistrées

La somme réclamée par Michel Troisgros concerne deux de ses établissements dans la Loire : la Maison Troisgros, hôtel-restaurant trois étoiles à Ouches, et le restaurant Le Central à Roanne. Ils ont connu dix mois de fermeture, soit dix mois sans recettes et avec des frais qui ne se sont pas arrêtés.

Le risque financier a été considérable pendant cette période, souligne Michel Troigros : "L'administration ne s'est jamais arrêtée, par exemple avec les salaires pour nos jardiniers, histoire d'avoir une maison prête à l'ouverture. On parle aussi de la sécurité, des charges de loyer et d'énergie ... 1.6 millions d'euros, c'est en fait très loin de notre chiffre d'affaires habituel pour dix mois."

Un bras de fer avec Allianz

Michel Troisgros est parvenu à trouver un terrain d'entente avec un autre assureur, Axa, concernant la Colline du Colombier située à Iguerande en Saône-et-Loire. Mais avec Allianz, il se heurte à un mur : "il n'y a pas de débat ou de discussion possible avec eux", soupire-t-il. Quand Allianz nous dit "vous n'étiez pas sommés de fermer au 15 mars", alors que la police était dans les rues, et que la population ne pouvait pas se déplacer à plus d'un kilomètre, si ça, ça n'est pas une fermeture ! ça me paraît anormal."

Deux-cents plaintes du même type visent déjà Allianz en Allemagne. Michel Troisgros a conscience de la portée possible du jugement que va rendre le tribunal de commerce le 15 septembre prochain : "je mesure combien peut être importante la décision des juges sur notre affaire".