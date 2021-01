Covid-19 : la crise sanitaire coûte cher aux communes de la Seine-Saint-Denis

Il y a le coût humain du Covid-19 en Seine-Saint-Denis, touché par une très forte surmortalité lors de la première vague de l'épidémie, et il y a aussi le coût financier pour les quarante communes du département.

Masques, gels, plexigas, prime Covid...

Depuis le début de la crise sanitaire, certaines ont dépensé des dizaines de milliers d'euros, d'autres des millions. Des dépenses imprévues dans leur budget initial de l'année 2020, que les maires doivent prendre en compte alors qu'ils sont en train de boucler leur budget pour l'année 2021 soumis au vote d'ici quelques semaines. "Je sors la calculette tous les mois et je demande à mes services de me faire un point budgétaire régulièrement", affirme Azzédine Taibi, le maire (PCF) de Stains. La crise sanitaire a déjà coûté 2,5 millions d'euros à sa ville dont 1 million uniquement dépensé pour l'achat des masques, du gel, de blouses de protections pour les agents. "Je peux vous dire que sur un budget [2020] de près de 70 millions d'euros, ce n'est pas une petite dépense !", souligne l'élu.

À La Courneuve, 500.000 euros d'aides sociales

Ces dépenses "d'équipements" et de "fonctionnement" dépassent les 330.000 euros pour Noisy-le-Sec. Il y a aussi la prime Covid versée aux agents municipaux qui ont continué à travailler malgré le confinement : 100.000 euros au Blanc-Mesnil. Sans oublier le volet des aides sociales qui a pesé lourd dans les finances de Clichy-sous-Bois ou encore pour La Courneuve, où 43% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Là, la mairie a dépensé environ 500.000 euros pour aider les associations. Elle a proposé une allocation de 100 euros aux enfants des familles les plus précaires pour compenser l'absence de restauration scolaire quand les écoles étaient fermées. Elle a aussi financé des paniers de fruits et légumes frais. "Rien ne nous obligeait à le faire, mais on l'a fait, c'était notre rôle", explique Anthony Giunta, le directeur général des Services.

Certains maires attendent toujours le remboursement des masques

Dans certaines villes, l'État a remboursé à hauteur de 50% les masques achetés par les collectivités, comme il s'y était engagé. Ainsi, à Clichy-sous-Bois, la mairie (qui a dépensé 1,2 millions d'euros depuis le début de la crise dont 300.000 euros dédiés au centre communal d'action sociale), a reçu 85.000 euros de la part. Mais d'autres attendent toujours, comme Azzédine Taibi à Stains ou Ludovic Toro, le maire (UDI) de Coubron, petite commune du département. "Pour le moment, je n'ai vu aucun euro de l'État", affirme-t-il. À Romainville, où le coût global de la crise frôle les 900.000 euros, "on a reçu un remboursement partiel pour les premiers masques distribués, on attend la suite", explique la mairie.

Les communes ont tout de même pu récupérer un peu d'argent "grâce" aux événements annulés, notamment sportifs ou culturels.Les cérémonies de vœux du Nouvel an, en début d'année, sont également annulées ou proposées en visio-conférence. Là encore, ce sont quelques sous d'économisés. Mais pas de quoi compenser les sommes supplémentaires dépensées.

Hausse des impôts locaux ?

Pourtant, aucune de ces villes n'envisage de revoir à la baisse son budget pour l'année 2021. Si des modifications sur les investissements sont envisagées, ce sera à la marge. Pas question non plus d'augmenter les impôts locaux pour le moment, promettent les maires contactés. Quelques mois après leur élection ou réélection, cela passerait sûrement mal auprès des habitants. "Ce serait une double peine pour les habitants qui ne sont pas responsables de cette crise sanitaire", rappelle de son côté Azzédine Taibi qui ne cache pas, en revanche, ses inquiétudes pour les années suivantes. "Pour 2021, on va réussir à boucler le budget. Par contre je suis très inquiet pour 2022, 2023 où là les conséquences budgétaires risquent d'être préoccupantes".

"Une somme assez conséquente" - Azzédine Taibi, le maire (PCF) de Stains en Seine-Saint-Denis Copier

Craintes pour les années suivantes

Même crainte pour Anthony Giunta à La Courneuve. Le plus important sera de maintenir les investissements sans faire gonfler la dette de la ville (de 70 millions d'euros) et pour ça les villes doivent pouvoir compter sur l'État, selon lui. "Il faut que l'État prenne conscience que sont les collectivités locales qui ont été en première ligne et qu'on peut participer aussi à son plan de relance".

Le maire de La Courneuve avait d'ailleurs lancé un appel, le 14 novembre 2020, avec une centaine d'autres élus pour demander qu'un 1% des 100 milliards d'euros de ce plan de relance soit dédié aux quartiers prioritaires (soit 1 milliard d'euros).