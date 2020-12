Covid-19 : le Département de la Loire consacre 15 millions d'euros à la relance dans les communes

Le Département de la Loire, qui débat vendredi 18 décembre de ses orientations budgétaires pour 2021, souhaite soutenir près de 200 projets de relance dans les communes dans quatre domaines (social, transition écologique, transition énergétique et transition numérique) grâce à un investissement de 15 millions d'euros. Cette somme était prévue initialement pour le désendettement de la collectivité.

"C'est nécessaire pour relancer l'activité économique, j'ai rencontré par exemple le patron du BTP dans le département et les entrepreneurs sont vraiment en demande à ce que les commissions d'appel d'offre, les marchés soient relancés", commente le vice-président du Conseil de départemental de la Loire en charge des finances, Hervé Reynaud. Cette réorientation financière doit permettre selon lui _"d'avoir un impact rapide sur l'économie locale, plutôt que de désendetter le département, ce qui est quelque chose de vertueux qu'on génère depuis trois, quatre ans maintenant" (_le ratio de désendettement de la collectivité est passé de 9,6 à 7 années entre 2019 et 2020).

Prime Covid : l'enveloppe aurait été de "deux à trois millions d'euros"

En revanche, pas de changement de position concernant la prime Covid pour les salariés du Département, il n'y aura pas. "La direction qui a été prise c'est d'abord de revaloriser ces métiers, d'aider ces métiers dans le long terme en revalorisant les postes et leur cotation, et non pas une prime "one shot"", repond Hervé Reynaud. Le vice-président explique par ailleurs que la collectivité "ne peut pas assumer" le versement de cette prime, avec une enveloppe totale évaluée à "deux à trois millions d'euros".

Hervé Reynaud rappelle qu'avec la crise sanitaire, les finances du Département sont mises à mal, avec des pertes de recettes "significatives" (sur les transactions immobilières, sur la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises par exemple) et des dépenses en hausse notamment pour le versement du RSA, le Revenu de solidarité active (+6%).