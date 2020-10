Covid-19 : le département de la Somme s'attend à une explosion du nombre d'allocataires du RSA

Le nombre d'allocataires du RSA, le Revenu de Solidarité Active, augmente en France. Pour parler de l'augmentation des bénéficiaires de cette aide versée par les départements, Laurent Somon, le président du Conseil départemental de la Somme (récemment élu sénateur) était l'invité de France Bleu Picardie.

Dans la Somme, le nombre de bénéficiaires du RSA a augmenté de 4,7% entre janvier et juin 2020. Sur les six premiers mois de l'année, il est passé de 18 126 à 18 978 dans la Somme. Pour Laurent Somon, "C'est évidemment une conséquence économique de la crise sanitaire actuelle. Pour l'instant, nous n'avons pas fait d'analyse suffisamment fine pour connaître le profil des nouveaux bénéficiaires. Mais de toute évidence, c'est la _conséquence des difficultés actuelles des entreprises, obligées de réduire leur volume de personnel_. Et ce, même si beaucoup de plans sociaux ne sont pas encore effectifs et même si les mesures gouvernementales permettent, pour l'instant, d'atténuer les conséquences sociales de cette crise sanitaire."

Laurent Somon, le président du conseil départemental de la Somme © Radio France - Claudia Calmel

"La Somme n'échappera pas à cette augmentation"

Laurent Somon, comme le président du département de l'Essonne, redoute un "tsunami", une vague d'allocataires supplémentaires dans les mois qui viennent : "On peut imaginer que dès lors que les aides comme le chômage partiel s'arrêteront _il y aura des conséquences dramatiques sur le nombre de bénéficiaires_."

Mais pour Laurent Somon, n'a pas les moyens de faire face à ce phénomène : "Nous manquons déjà de moyens depuis 2015 : il faudra que l'Etat nous aide en terme de compensations. Le nombre d'allocataires a augmenté drastiquement dans certains départements : en Corrèze, par exemple, il est passé à 14%. On peut imaginer que _la Somme n'échappera pas à cette augmentation_, même si les mesures qui sont prises par l'Etat et par les collectivités territoriales atténuent cet impact."

Laurent Somon est aussi revenu sur la situation sanitaires dans les Ehpad et les collèges du département de la Somme. Son interview complète est à réécouter ici.