Covid-19 : le directeur du Disco Teck au Breil-sur-Mérize "s'attendait malheureusement à une fermeture"

À l'issue d'un conseil de défense sanitaire ce lundi 6 décembre, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran onta annoncé une série de mesures pour tenter de contenir la pandémie de Covid-19. Parmi elle, la fermeture des boîtes de nuit pour quatre semaine à compter de ce vendredi. "Malheureusement, on s'y attendait un peu. On a vu ce qui se passait depuis quelques semaines aux quatre coins de l'Europe, avec certaines fermetures dans certains pays", Vincent Galpin le directeur du Disco Teck au Breil-sur-Mérize (Sarthe). Mais il ne cache pas que "c'est un nouveau un coup dur. On était les premiers à fermer l'an dernier, on a été les derniers à rouvrir. Aujourd'hui, encore une fois, on est les premiers à fermer. On n'a pas le choix, il faut l'accepter si on veut sortir de tout ça".

Il attend désormais de savoir comment l'État accompagnera les gérants de discothèques. "Quatre semaines de fermetures oui. Est-ce qu'on va être aidés ? On attend de savoir dans quelles conditions on va être soutenus. Est-ce que des aides vont être mises en place comme ça été le cas comme ça été le cas pendant la grande période de Covid que l'on a connu. On espère que ce sera clair pour nous, qu'on puisse savoir où on va, en tout cas pendant les quatre prochaines semaines".