Covid-19 : le gérant du Riva Café Andelnans n'est pas étonné par les 3 semaines de fermeture supplémentaires

La nouvelle est tombée ce mercredi matin : les discothèques ne pourront pas rouvrir le 6 janvier. Leur fermeture est prolongée pour 3 semaines supplémentaires, annonce le ministre délégué chargé du Tourisme et des PME. Une annonce à laquelle s'attendait le gérant du Riva Café à Andelnans.

Les discothèques ne rouvriront pas le 6 janvier, annonce Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué chargé du Tourisme et des PME ce mercredi 29 décembre (illustration)

"Ca n'est pas une grande surprise", réagit ce mercredi 29 décembre Pascal Hamadi, le responsable du Riva Café à Andelnans. Dans la matinée, Jean-Baptiste Lemoyne, le ministre chargé du Tourisme et des PME a annoncé que la fermeture des discothèques est prolongée de 3 semaines supplémentaires.

Déjà contraintes de baisser le rideau début décembre, les boites de nuit ne rouvriront pas le 6 janvier. "Quand on a su que les clients des bars et restaurants seraient soumis à l'obligation de rester debout pour consommer, on a compris qu'on ne rouvrirait pas tout de suite", explique le responsable du Riva Café. Son établissement, où est installée une piste de dance, figure dans la catégorie des discothèques.

Des craintes pour la reprise

"On est obligés de se plier aux exigences gouvernementales, c'est normal" admet Pascal Hamadi, tout en rappelant que "pendant les 3 mois d'ouverture il n'y a eu aucun cluster" dans son établissement. La mesure qui inquiète davantage le gérant, c'est l'instauration d'un pass vaccinal à la réouverture : "si il faut un test négatif en plus de la vaccination, on va perdre la majorité de notre clientèle !".

Cette mesure serait aussi une contrainte supplémentaire pour les responsables de boites de nuit. "Si il faut contrôler le pass, la carte d'identité et en plus un test négatif, ça n'est pas possible", prévient Pascal Hamadi.