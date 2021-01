La crise sanitaire a fait régresser le marché automobile français de 25,5% le ramenant aux temps de la Renault 5 et de la Peugeot 504, avec 1,65 million de voitures neuves, un chiffre plus vu depuis 1975.

Covid-19: le marché automobile s'effondre revenant aux temps de la R5 et la 504

Le marché automobile français est retombé en 2020 à son plus bas niveau depuis 45 ans en raison de la crise sanitaire selon les chiffres publiés vendredi 01 janvier 2021 par le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA).

1,65 million de voitures neuves

Les immatriculations de voitures neuves en 2020 s’élèvent à 1,65 million contre 2,2 millions en 2019. Même "durant les crises des années 1990 ou 2000, on n'est jamais tombés en dessous de 1,7 million" souligne François Roudier le directeur de la communication du CCFA. Cette baisse est liée à la fermeture des concessions et des usines pendant le premier confinement au printemps, mais aussi à l'attentisme des consommateurs en raison de la crise économique.

Du mieux lors du deuxième confinement et reprise en décembre

Les ventes se sont écroulées de - 72% en mars et - 88,8% en avril, avant de se redresser pendant l'été et de mieux résister au deuxième confinement. Le nombre d'immatriculations est revenu à un haut niveau en décembre, à 186.000 mais en baisse de 11,8% par rapport à un excellent décembre 2019.

PSA et Renault s'en sortent mieux que les étrangers

Les groupes français PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel) et Renault ont légèrement mieux résisté que l'ensemble du marché, mais enregistrent néanmoins des baisses de 25,1% pour PSA et 24,9% pour Renault par rapport à 2019.

Chez PSA, les marques Peugeot (-20,5%) et DS (-17,4%) ont moins souffert, bénéficiant de gammes rajeunies, notamment les 208, 2008 et DS3 Crossback. Citroën (-30,8%) et Opel (-34,5%) ont davantage accusé le coup.

La marque Renault a cédé 22,7% en 2020, alors que celle à bas-coût Dacia chute de -30,1% et que la sportive Alpine dévisse de 77,1%.

Les constructeurs étrangers ont vu leurs immatriculations se contracter en moyenne de - 26,1% sur un an.

Revers pour Fiat-Chrysler, Toyota résiste

Le groupe Volkswagen (Audi, Seat, Skoda...) baisse de -28,4%. L'italo-américain FCA (Fiat-Chrysler) qui doit bientôt former avec PSA le quatrième conglomérat automobile mondial, a particulièrement pâti de la crise. Fiat-Chrysler est en repli de 41,5%. Mais Toyota porté par l'engouement pour les motorisations hybrides dont il est un spécialiste historique, a limité les dégâts à -12,2% sur l'année.

Explosion du marché de l'occasion

La crise a aussi suscité une explosion du marché de l'occasion. Le site Aramisauto, le leader de la vente en ligne de véhicules d'occasion, a vu ses ventes progresser de +7,5% sur les neuf premiers mois de l'année. Ce sont surtout les Peugeot 208, Nissan Qashqai, Peugeot 3008, Renault Clio IV et Captur qui se sont arrachées.

Les garagistes également touchés

Avec moins de voitures sur les routes et moins de kilomètres parcourus il y a eu moins de pannes et d'accidents en 2020. Selon un baromètre du Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), l'activité des garagistes a baissé entre janvier et novembre tant pour la mécanique (-9,5%) que la carrosserie (14,3%).