Covid-19 : le marché de Noël d'Amiens est-il en sursis ?

Le marché de Noël d'Amiens va-t-il rester ouvert jusqu'à fin décembre comme prévu ? La question se pose de plus en plus face la 5e vague et face à l'affluence les week-ends. Dans son dernier avis, le Conseil scientifique préconise que "les grands évènements pouvant conduire à des clusters géants doivent être évités. S’ils sont maintenus, ils doivent associer le passe sanitaire et les mesures barrières individuelles dont le port du masque". Pour l'instant, seul le masque est demandé à Amiens. Alors du côté de la préfecture de la Somme et de la mairie, on reconnait que des réflexions sont en cours sur l'organisation du marché. On précise que les annonces devraient être faites en fin de semaine.

"On a eu un gros coup de pression"

Du côté des commerçants, on a le sentiment depuis l'ouverture de travailler avec une épée de Damoclès sur la tête. "On a déjà eu un gros coup de pression. On nous a fait signer un nouveau contrat jeudi dernier avec les nouvelles mesures sanitaires, explique Tommy Lacombe qui vend des disques vinyles décos. On doit fermer une demi-heure plutôt la semaine. Des zones dédiées à la restauration ont été installées. Et on nous a expliqués que si on ne respectait pas bien les règles, c'était la fermeture." Il suit donc avec attention l'évolution de la situation. "On est le seul marché de Noël en libre accès dans la région. Tous les autres sont fermés avec obligation de montrer le pass sanitaire à l'entrée. Nous, c'est trop grand. Donc on craint de devoir fermer boutique."

à lire aussi Amiens : le port du masque de nouveau obligatoire partout en ville

Il espère, comme les autres commerçants, que la situation sanitaire lui permettra de rester ouvert jusqu'à fin décembre comme prévu. Mais tous ont le sentiment d'être montré du doigt en permanence. "Il faudrait qu'on m'explique pourquoi on peut se rendre sans problème dans tous les grands centres-commerciaux alors que nous on nous menace de fermeture", s'interroge Etienne Devantoy, artisan brasseur présent sur le marché.

Un enjeu économique

Les commerçants rappellent également qu'une fermeture anticipée serait une catastrophe économique. Ils précisent que si des mesures entrainant une baisse de leur chiffre d'affaires venaient à être prises, ils demanderont des compensations.