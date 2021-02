Covid-19 : "Le monde de la Bouvine est en péril" Florent Lupi, le président de la Fédération des manadiers

La Fédération des manadiers, qui regroupe environ 120 éleveurs du Gard, de l'Hérault et des Boûches-du-Rhône, organise ce vendredi son assemblée générale à Arles. "Notre secteur est danger à cause de la crise sanitaire" reconnait Florent Lupi, son président. Depuis un an, les taureaux ne sortent pratiquement pas de leur enclos. Les spectacles taurins sont pratiquement tous annulés. "Nous avons perdu en moyenne 80% de notre chiffre d'affaires. Certains manadiers pensent à trouver un deuxième emploi pour vivre" précise t-il.

Face à la crise, des manadiers sont contraints d'abattre des bêtes - Florent Lupi

La fédération des manadiers espèrent obtenir une aide sectorielle du ministère de l’Agriculture. "Nous demandons également une exonération de nos taxes foncières et nos cotisations d'assurance" conclut Florent Lupi.

Les manadiers n'ont pour l'instant aucune visibilité pour l'année à venir.