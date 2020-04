Covid-19 : le porcelainier Bernardaud commande des masques en Chine pour la ville de Limoges

Le porcelainier Bernardaud attend, d'un jour à l'autre en ce début de semaine, une livraison de masques chirurgicaux et FFP2 en provenance de Chine. Cette commande porte sur 40 à 50.000 pièces qui seront en grande partie remis à la ville de Limoges afin de lutter contre la propagation du Covid-19.

Les masques serviront également à l'entreprise Bernardaud, pour les salariés occupés sur les lignes de production ou à l'administratif.

J'ai pu solliciter mes contacts en Asie pour avoir accès à des masques

Après sollicitation des grandes entreprises de Limoges par le maire Emile-Roger Lombertie, le PDG des porcelaines Michel Bernardaud a pu faire jouer ses réseaux commerciaux en Asie et se procurer un stock de masques de plusieurs dizaines de milliers de pièces.

"Le maire de Limoges m'a appelé pour me demander si j'avais des contacts en Chine" raconte Michel Bernardaud, "et j'ai en effet pu j'ai trouver des masques par des filières très sérieuses. Nous les finançons, il est normal que l'on participe à l'effort de la nation avec nos moyens. D'autres le font aussi". De son côté, le groupe Legrand avait mis des sur-blouses à disposition de la mairie pour renforcer la protection des agents municipaux.

La commande de masques passée par le porcelainier Bernardaud date de quelques semaines déjà, mais la livraison a pris du retard en raison de multiples péripéties douanières et logistiques.

Priorité aux agents municipaux en contact avec le public

Les masques fournis à la ville de Limoges serviront en priorité aux agents municipaux les plus exposés au risque épidémique : personnels des Ehpad et des crêches accueillant les enfants des personnels soignants et de sécurité, policiers municipaux, et tous les autres agents au contact du public comme ceux des CCAS chargés de la livraison des repas.

"Et s'il y a des masques en trop, nous les donnerons aux personnels de santé voire aux infirmières qui peuvent intervenir à domicile" assure le maire Emile-Roger Lombertie.