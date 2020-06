Covid-19 : le restaurateur parisien, qui avait gagné en justice, passe un accord avec son assureur Axa

Stéphane Manigold et son assureur Axa ont annoncé mardi avoir trouvé un accord. On ne connaît pas le détail de la transaction. Le restaurateur parisien avait pourtant gagné en justice et obtenu une indemnisation pour des pertes d'exploitation liées à la crise sanitaire.