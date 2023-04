Monts : 95 départs volontaires chez Recipharm, qui conditionnait le vaccin Moderna contre le Covid-19

Après l'embellie, des lendemains qui déchantent sur le site Recipharm de Monts, au sud de Tours. La direction de l'usine spécialisée dans le conditionnement stérile a annoncé ce mercredi 19 avril un plan de départs volontaires, conséquence de l'absence de commandes de vaccins Moderna contre le Covid-19. Un plan signé avec l'organisation syndicale pour la mise en place d'une RCC (Rupture conventionnelle collective) pour 95 postes. Soit près d'un tiers des effectifs.

Une cinquième ligne de production jamais mise en activité

"Après analyse de la situation et du contexte post-Covid, nous avons élaboré un plan de production réaliste et précis" explique Étienne Beaude, le directeur du site, dans un communiqué. Le site de Monts a connu une hausse importante d'activité liée à l'épidémie de Covid-19, du fait de la mise en conditionnement des vaccins Moderna. L'entreprise avait même reçu à l'époque la visite de la ministre de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher , qui avait promis un soutien de 35 millions d'euros dans le cadre du plan France Relance. Le site de Monts avait dans la foulée embauché une centaine de personnes en 2021 avant d'annoncer, courant 2022, d'autres recrutement. Mais la menace du Covid-19 s'éloignant au cours de cette année, la situation de l'entreprise s'est dégradée, faute de commandes. En décembre dernier, le laboratoire pharmaceutique était passé à la semaine de quatre jours , avec une baisse de salaire. "Notre principal client, Moderna, s'est retiré" ajoute Serge Aumont, délégué Force ouvrière, "nous avons investi sur une nouvelle ligne qui se retrouve sans clients, sans commandes. On avait embauché une centaine de personnes pour cette nouvelle activité, et elles se retrouvent depuis un an sans réelle activité de production."

Dans son communiqué, la direction se dit "consciente des inquiétudes que ces annonces peuvent générer" et affirme sa volonté de mener cette RCC "de manière exemplaire". Une antenne emploi sera mise en place pour accompagner les salariés qui souhaitent partir. Au-delà des indemnités, le groupe a, selon nos informations, débloqué 10.000 euros de formation pour chaque salarié.