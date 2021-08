Covid-19 : les centres commerciaux dénoncent une chute de la fréquentation à cause du pass sanitaire

Depuis le début du mois d'août, le pass sanitaire est obligatoire dans les supermarchés de plus de 20.000 m² dans les départements où le taux d'incidence de l'épidémie dépasse les 200 pour 100.000 habitants sur une semaine. Objectif affiché du gouvernement, freiner la propagation de l'épidémie de Covid-19. Près de 150 des quelques 800 centres commerciaux du pays sont concernés. Mais dans plusieurs départements, la justice a suspendu les arrêtés préfectoraux estimant qu'ils empêchaient un accès libre aux biens de première nécessité : dans les Yvelines mardi 24 août, dans 7 centres commerciaux du Haut-Rhin le vendredi 27 août et en Essonne, samedi. D'autres recours ont été déposés dans tous les départements d'Ile-de-France dont Paris.

Chute de la fréquentation

"Pour les centres commerciaux les plus grands qui sont soumis au contrôle du pass sanitaire, on est entre moins 30 à moins 40% de fréquentation", a déploré le délégué général du CNCC, Gontran Thüring, sur franceinfo lundi 30 août.

"La confusion est totale dans l'esprit de nos concitoyens, entre la question des plus de 20.000 mètres carrés, celle du taux d'incidence, les endroits où le taux est bas et où les arrêtés ne sont pas retirés, les départements où les arrêtés ont été suspendus..." a-t-il ajouté auprès de l'AFP. "L'incertitude est l'ennemi de la confiance et de la consommation", selon l'organisation patronale du secteur qui demande "officiellement" la suspension de la mesure, "pour permettre effectivement à l'ensemble des Français, en particulier aux catégories et aux familles les plus défavorisées, de pouvoir accéder aux centres commerciaux", a justifié lundi sur franceinfo Gontran Thüring.

Suspension

"Inéquitable pour toutes les familles", le pass sanitaire est aussi "discriminatoire puisque les autres formes de commerce n'y sont pas soumises" et "superflu" en raison du protocole sanitaire toujours en vigueur dans les commerces, estime le CNCC.

"En général, comme les cinémas d'ailleurs, les centres commerciaux sont fréquentés par des groupes de 3 à 4 personnes", plaide Gontran Thüring. "Il faut donc que les 3 ou 4 personnes concernées aient leur pass sanitaire à disposition, ce qui n'est pas toujours le cas. De plus, le test PCR, comme vous le savez, va bientôt devenir payant, (...) ça crée une situation très compliquée".

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé dimanche que le gouvernement ferait "appel des décisions de suspension du pass sanitaire obligatoire dans certains centres commerciaux". Ce sera le cas notamment pour la décision du tribunal administratif de Versailles qui a suspendu l'arrêté du préfet des Yvelines. Quatorze grands magasins et centres commerciaux étaient concernés par cet arrêté préfectoral.