Covid-19 : les commerçants de la Loire partagés sur l'ouverture le dimanche en janvier

La plupart des rideaux resteront baissés dimanche 10 janvier devant les commerces de Saint-Chamond. Axelle Merdinian en est persuadée. Elle préside Carrément Saint-Chamond, association qui fédère 120 commerçants. "J'ai pas eu vent de commerçants, sauf ceux qui sont déjà habitués à ouvrir le dimanche, qui vont utiliser cette possibilité", explique cette gérante d'un magasin de chaussures.

La possibilité donnée par la préfecture de la Loire aux commerces de détail d'ouvrir les dimanches 10, 17, 24 et 31 janvier, pour tenter de rattraper une partie du manque à gagner lié aux deux confinements de l'année 2020.

Axelle Merdinian préside l'association Carrément Saint-Chamond, qui fédère 120 commerçants. Copier

"Je ne suis pas sûre que ça soit adapté à toutes les villes, ça dépend des habitudes aussi des consommateurs", poursuit Axelle Merdinian. Elle précise qu'à Saint-Chamond, il y a une certaine affluence dans les magasins le dimanche les semaines avant Noël, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Alors en janvier, elle n'y croit pas du tout.

Un bon mois de décembre

D'autant qu'il y a une interrogation autour des soldes, dont le coup d'envoi a été décalé au 20 janvier. La président de Carrément Saint-Chamond se demande si la période de promotion pourra bien avoir lieu en boutique, alors que la situation épidémique se dégrade et que le gouvernement n'exclut pas un nouveau confinement.

Les commerçants couramiauds entament toutefois cette année 2021 regonflés par un "bon mois de décembre", reconnaît Axelle Merdinian. "La plupart enregistrent une augmentation de chiffre d'affaire, on l'espérait", commente la président de Carrément Saint-Chamond. Et même si ces résultats ne permettent pas de compenser une année 2020 difficile, les commerçants ont apprécié de voir que "les clients étaient là, on a senti beaucoup de soutien de leur part, ça a fait plaisir".