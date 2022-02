Covid-19 : les défaillances d'entreprises sarthoises baissent fortement en 2021

Le chiffre détonne. La Sarthe a enregistré 39 % de moins de dépôts de bilan en 2021. "Ce qui correspond à 140 défaillances d'entreprises, soit trois par semaine", note Thierry Millon, directeur des études du groupe Altarès, expert dans la recherche d'information sur les entreprises, qui a réalisé l'enquête. "Même si c'est toujours trop, c'est un chiffre très, très bas". Si cette baisse concerne l'ensemble des Pays de la Loire (avec en moyenne sur la région une diminution de 10.5% des dépôts de bilan en 2021), c'est notre département qui s'en sort le mieux.

L'efficacité des aides de l'Etat et des collectivités locales

Première raison à cette embellie : les aides financières de l'Etat. 3.500 entreprises ont bénéficié des prêts garantis par l'Etat pour un montant cumulé de 513 millions d'euros selon l'étude d'Altarès. Ce qui a permis de maintenir à flot les trésoreries des entreprises : "Il y a aussi l'accompagnement des territoires des collectivités locales qui a été tout à fait fondamental pour réagir vite".

Mais il y aussi un effet de rattrapage. "La Sarthe n'a pas toujours connu dans son histoire un parcours simple", explique Thierry Millon. "Sur l'exercice 2020, par exemple, le département était un peu moins en forme que ses voisins". A titre d'exemple en 2020, le département de la Loire Atlantique enregistrait 42 % de dépôts de bilan en moins, alors que cette baisse n'était "que" de 24% en Sarthe.

Le directeur des études d'Altarès précise aussi que ce sont les entreprises qui ont les reins les plus solides qui résistent le mieux. 94 % des dépôts de bilan sont observés dans les TPE, les entreprises de moins de 10 salariés. Et deux secteurs souffrent un peu plus que les autres : celui du bâtiment et celui du commerce.

Attention au retour du bâton en 2022

Cette embellie va-t-elle durer ? Difficile à dire pour l'instant. Une telle proportion de baisse des défaillances est exceptionnelle, souligne Thierry Millon. On peut donc s'attendre à un retour à la normale à plus ou moins longue échéance, surtout qu'il va falloir rembourser les prêts.

Mais ce qui inquiète le plus le directeur des études d'Altarès, c'est l'inflation galopante : +2.9 % au moins de janvier en France et quasiment deux fois plus au niveau européen. "C'est vraiment le gros caillou dans la chaussure. Nous avons un début d'année sur lequel les entreprises disposent encore de trésorerie pour répondre aux carnets de commandes. En revanche, bien évidemment, il faut des clients " !

Et là encore, le secteur du commerce risque de trinquer le premier. "D'abord parce qu'avec l'inflation, les clients vont devoir se serrer la ceinture. Le poids de l'énergie, le poids de la dépense alimentaire, évidemment, pénalise fortement la consommation". Et puis certains secteurs sont confrontés à des problèmes de recrutement qui limitent aussi leur chiffre d'affaire. "On parle du commerce de détail, d'habillement, en particulier de la restauration mais aussi des coiffures, par exemple".