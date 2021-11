Covid-19 : les entreprises appelées à se "remobiliser" sur les gestes barrières

La ministre du Travail, Élisabeth Borne, a appelé ce lundi les entreprises à se "remobiliser" sur le respect des gestes barrières et notamment le port du masque, pour pouvoir faire face à la 5e vague de Covid-19 en évitant "des contraintes plus fortes".

Alors que le nombre de cas quotidiens de Covid-19 a presque doublé en une semaine en France, la ministre du Travail, Élisabeth Borne, a appelé ce lundi les entreprises à se "remobiliser" sur le respect des gestes barrières et notamment à "remettre le masque en réunion, quand on est dans des espaces partagés". "C'est très important à un moment où on voit que l'épidémie repart", a déclaré la ministre lors d'une visite au siège de L'Oréal à Clichy (Hauts-de-Seine).

Outre le port du masque, le protocole sanitaire en entreprise mis à jour début septembre prévoit également "toute une série de règles sur l'utilisation du gel hydroalcoolique et sur le respect des distances", a-t-elle rappelé, déplorant dernièrement "un certain relâchement" dans son application. "C'est important que chacun ait en tête que ce n'est pas la vaccination OU les gestes barrières, mais les deux", a-t-elle martelé, évoquant à nouveau des contrôles plus ciblés de l'Inspection du travail sur le respect du protocole.

Durcissement des règles de télétravail ?

"On aurait tous envie de passer à autre chose mais finalement, porter le masque, utiliser le gel hydroalcoolique, respecter les distances, c'est ce qui va nous permettre de faire face à cette 5e vague en évitant d'avoir des contraintes plus fortes", a-t-elle poursuivi.

Interrogée sur un possible durcissement des règles en matière de télétravail si la situation se dégrade, elle a indiqué qu'il n'était pas possible "d'exclure par principe des réponses pour la suite".

"Aujourd'hui, nous avons entre 25% et 30% des salariés qui sont partiellement en télétravail", a estimé ce lundi sur franceinfo, Benoît Serre, vice-président délégué de l’Association Nationale des DRH (ANDRH). Selon lui, "depuis la rentrée de septembre", les DRH constatent "une forme de relâchement dans les gestes barrières en entreprise", notamment "sur le port du masque ou les jauges lors des réunions ou dans l'ascenseur."

"Pour l'instant, modifier le protocole sanitaire en entreprise n'est pas pertinent", a-t-il ajouté car "nous ne constatons pas de contaminations massives en entreprise." Cependant, il assure qu'il "surveille ça de très près" et qu'il "demande aux entreprises de veiller au respect des gestes barrières."