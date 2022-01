Covid-19 : les entreprises sarthoises jonglent avec les tableaux de service pour faire face à la pandémie

Les files d'attente s'allongent devant les centres de tests. Comme prévu, l'arrivée du variant omicron entraine une flambée des cas de Covid. En Sarthe, le nombre de contamination a été multiplié par 6 en deux semaines. Cela devient un vrai casse-tête pour les entreprises qui font face à une hausse exponentielle des arrêts de travail. "Même s'Il est peut être un peu tôt pour mesurer l'impact sur l'activité" Karel Henry explique qu'Omicron perturbe déjà la vie économique. " Certaines entreprises ne se sont pas arrêtées pendant les fêtes de Noël. Elles étaient déjà impactées" rappelle la patronne du Mouvement des entreprises de France (Medef) de la Sarthe. "Et puis un bon nombre a repris effectivement ce début d'année avec la gestion de leur organisation. L'adaptation des ressources est effectivement liée aux absences dans le cadre de la crise sanitaire".

Certains cars Aleop qui assurent les liaisons dans le département et le ramassage scolaire, sont restés à l'arrêt car des chauffeurs contaminés manquent à l'appel. Pour l'instant, aucune entreprise n'a du cesser son activité mais la plupart doivent jongler avec les planning et les heures supplémentaires pour combler les arrêts de travail dus au Covid.

Toutes les entreprises ne peuvent pas avoir recours au télétravail

Pour éviter les clusters, le gouvernement a demandé aux entreprises qui le peuvent de remettre en place le télétravail. Au moins trois jours par semaine. " Ça fait un peu plus de deux ans maintenant, effectivement, que les entreprises ont su s'y adapter. Donc, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui" reconnait Karel Henry mais la présidente du Medef de la Sarthe rappelle que toutes ne peuvent pas y avoir recours." Il ne faut pas oublier que _trois postes sur dix sont aujourd'hui "télétravaillables"_. Donc, toute la difficulté est de pouvoir effectivement évaluer la capacité des entreprises à pouvoir le faire dans la mesure où certaines compétences sont indispensables à l'organisation".

Quant aux entreprises les plus réticences, elles ont peu de chances de se faire sanctionner affirme Laurent Berger pour répondre à l'avertissement lancé par le gouvernement. Le secrétaire national de la CFDT estime qu'il y a en France environ 2000 inspecteurs du travail pour 20 millions de salariés. "En tout cas, je regrette qu'avant même la mise en œuvre de ce protocole, on ait des menaces vis à vis des entreprises" s'indigne Karel Henry." Je pense que les dirigeants, les entrepreneurs sont des gens responsables. Ils l'ont démontré depuis deux ans. On est tous engagés collectivement pour pouvoir palier du mieux possible à cette crise sanitaire. Donc, je trouve regrettable que le gouvernement puisse agir de cette manière".

Karel Henry, la responsable du Medef en Sarthe © Radio France - yann lastennet

Ce n'est pas aux patrons de contrôler les passes sanitaires de leurs employés ou de leurs clients selon Karel Henry

Il y a un autre sujet qui divise les patrons : celui de la transformation du passe sanitaire en passe vaccinal voulu par le gouvernement. S'il est adopté, le texte prévoit que désormais, seul un schéma vaccinal complet permettra par exemple d'aller au restaurant ou au cinéma. La présentation d'un test négatif ne suffira plus. Une manière de mettre la pression aux 5.7 millions de Français qui ne sont pas encore vaccinés. Mais qui va contrôler les autorisations ? Les restaurateurs estiment que cette mesure risque de leur faire perdre des clients et d'accentuer les tensions. Et puis ce n'est pas si simple estime Karel Henry." Quand des personnes ont réservé dans un restaurant, elles n'arrivent pas forcément toutes en même temps. Et donc, il faut vous souvenir avec parfois peu de personnel, des personnes qui sont arrivées que vous avez déjà contrôlées". Si la responsable du Medef de la Sarthe comprend la nécessité de pousser à la vaccination "parce qu'on en mesure aujourd'hui les effets", Karel Henry estime que c'est au gouvernement et à lui seul d'assumer la mise en place d'un passe vaccinal.

