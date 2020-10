Covid-19 : les Gites de l'Indre accusent de nombreuses annulations pour la Toussaint

Les vacances de la Toussaint commencent, et les Gites de France souffrent de la crise sanitaire. Les nouvelles restrictions, pour endiguer l'épidémie de Covid-19, annoncées par le gouvernement cette semaine douchent les envies des vacanciers. Dans l'Indre, c'est le coup de massue.

Des annulations en cascade

Il y a encore deux semaines, leur carnet de réservation était bien rempli, mais depuis quelques jours, les annulations s’enchaînent dans les Gîtes de France, dans l'Indre.

Une surprise pour Ludovic Duris, l'Indre étant relativement épargnée par le rebond de l'épidémie de Covid-19 : "nous avions des réservations pour des anniversaires, des mariages, des réunions de famille, tout le monde annule", déplore-t-il.

Le gouvernement préconise en effet de ne pas se réunir à plus de 6 personnes, "de fait tous ceux qui avaient réservé pour 6 et plus ont pris peur et ont annulé, on ne fait plus que ça depuis quelques jours, on gère des annulations", raconte Ludovic Duris.

Pour le responsable des Gites de France dans l'Indre, c'est la peur de la seconde vague épidémique qui a poussé ses clients à annuler : "Dès que l'on a commencé à parler de deuxième vague, les clients ont pris peur, ça devient très difficile à gérer, surtout auprès des propriétaires qui avaient pris toutes les précautions sanitaires".