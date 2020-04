Parmi les secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire et le confinement, il y a celui de l’hôtellerie et de la restauration. Les professionnels sont très inquiets en Auvergne, et certains se sont mis en scène pour demander un geste solidaire aux compagnies d'assurance.

Coronavirus Covid-19 : les hôteliers et restaurateurs du Puy-de-Dôme interpellent les compagnies d'assurance

"Ce n'est pas un cri d'alerte, c'est déjà la réalité". Alain Grégoire est inquiet, comme beaucoup de ses collègues. "De nombreux établissements ne vont pas s'en remettre, certains me disent qu'ils ne pourront pas payer les salaires fin avril" explique le vice-président délégué de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie du Puy-de-Dôme, et président Auvergne-Rhône-Alpes du syndicat. Comme certains des adhérents, il n'a pas hésité à se dénuder pour interpeller les compagnies d'Assurances.

Des conséquences terribles

Dans la région, le secteur représente 8.000 entreprises et 150.000 salariés. "Ce sont des tensions de trésorerie pour les plus petites structures, et certaines ne pourront pas reprendre" poursuit Alain Grégoire.

Alain Grégoire, hotelier à Saint-Nectaire et président de l'UMIH Auvergne-Rhône-Alpes Copier

"C'est un vrai combat, les assureurs ont pris des positions très tôt dans cette crise qui sont inadmissibles". En question, les contrats de perte d'exploitation qu'ont souscrit la plupart des professionnels pour se garantir contre ce type d’événement, mais "dont la rédaction peut laisser une lecture différente" souligne le président de l'UMIH Auvergne-Rhône-Alpes.

Un appel aux compagnies d'assurance

A la tête de l’hôtel Mercure à Saint-Nectaire avec son épouse, Alain Grégoire emploie 22 salariés. Tous au chômage partiel. "L'établissement est fermé depuis le début du confinement, et nous serons sans activité jusqu'à la fin du mois de mai, voir fin juin pour certaines catégories".

Les assureurs, faites votre job... Alain Grégoire, trésorier de l'UMIH63

Les professionnels du secteur demandent donc un geste solidaire aux compagnies d'assurance. "Elles en ont les moyens" argumente Alain Grégoire.