Covid-19 : les oubliés du Ségur à l'EPSM de la Sarthe

Ils estiment faire partie des "oubliés du Ségur de la santé". Comme les aides à domicile, le personnel de la restauration ou ceux des services de soins à domicile, les agents du médico-social et du social de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe à Allonnes, se disent exclus à tort du dispositif de revalorisation salariale décidé suite à la crise sanitaire du coronavirus. Ces agents ne comprennent pourquoi ils ne vont pas toucher 183 € supplémentaires par mois, comme leurs collègues des services de soins.

200 des 1 300 agents de l'EPSM ne bénéficient pas du Ségur

Cela concerne 200 agents sur les 1 300 de l'EPSM. Et pour se faire entendre, 80 d'entre eux vont déposer, ce vendredi à 14h, à la direction des ressources humaines de l'hôpital psychiatriques leur demande de mutation dans des services du sanitaire. Une action symbolique à l'initiative de la CGT pour dénoncer cette "inégalité de traitement".

"Le gouvernement doit tenir ses engagement, quoiqu'il en coûte comme disait Monsieur Macron" déclare Marion Le Claince, aide soignante à la Maison d'accueil spécialisé de l'EPSM. "On se sent non considérés alors qu'il faut savoir que pour nous aussi pendant le confinement cela a été très compliqué. On a les mêmes fonctions que nos collègues du sanitaire, on fait les mêmes tâches, le même travail mais nous, on a pas le droit à cette augmentation. Ce n'est pas juste".