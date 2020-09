Covid-19 : les parents ne pouvant télétravailler pourront bénéficier du chômage partiel si l'école ferme

Les salariés du privé obligés de garder leurs enfants en raison de la fermeture de leur crèche, école ou collège pour cause de Covid-19 et qui seront dans l'impossibilité de télétravailler seront placés en activité partielle, a confirmé le gouvernement ce mercredi soir dans un communiqué.

Ces parents pourront "bénéficier d'un revenu de remplacement dès le premier jour de leur arrêt de travail, et au plus tard jusqu'à la fin de la période d'isolement", précise le ministère des Solidarités et de la Santé. "Cette indemnisation pourra bénéficier à un parent par foyer, en cas d'incapacité de télétravail des deux parents et sur présentation d'un justificatif". Plusieurs dizaines d'écoles ont dû fermer temporairement leurs portes depuis la rentrée après la découverte de cas de coronavirus. Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer avait promis lundi des mesures pour les parents concernés.