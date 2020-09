Covid-19 : les patrons de discothèques bretons mobilisés à Rennes

Environ 150 patrons de discothèques venus de toute la Bretagne se sont rassemblés mercredi 23 septembre place de la mairie à Rennes (Ille-et-Vilaine). Leurs établissements sont fermés depuis plus de six mois en raison de la crise sanitaire. Ils réclament des aides de la part de l'Etat.

"Discothèques fermés = gérants endettés", "disparition des discothèques : 25.000 chômeurs", "la nuit doit revoir le jour", voilà quelques slogans inscrits sur des pancartes lors du rassemblement de 150 patrons de discothèques bretons dans l'après-midi du mercredi 23 septembre place de la mairie à Rennes. Leurs établissements sont fermés depuis mars dernier, depuis le déclenchement de la crise sanitaire liée au coronavirus.

"On a besoin d'aides"

"On n'a pas de revenus depuis le mois de mars" témoigne Dominique Petretti gérant de la discothèque "les chandelles" à Trébeurden (Côtes d'Armor) "nos loyers sont gelés pour la plupart, mais parfois certains confrères sont obligés de les payer. On n'a pas de visibilité. Sans aides financières, ça sera très compliqué pour les discothèques". "On dit qu'on va avoir des aides, mais on a toujours rien" assure Anna Jutge co-gérante d'une discothèque de Ploemeur (Morbihan).

L'équipe de la discothèque de Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine) © Radio France - Loïck Guellec

Manifestation silencieuse

Pendant une heure, devant la mairie de Rennes, les patrons de discothèques, masqués et vêtus en noir, sont restés silencieux. Seuls quelques applaudissements ont ponctué cette action symbolique. Ils sont restés "en off", une situation qu'ils subissent depuis maintenant plus de six mois.