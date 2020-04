Covid-19 : les petits restaurants en milieu rural tentent aussi de survivre

C'est un paradis perdu qu'aurait pu chanter Christophe. Et que l'artiste aurait certainement apprécié. Un petit coin de paradis dans le Puy-de-Dôme, où coule la rivière Credogne. C'est aussi le nom du restaurant où officie Irma Fosse. "Je suis là depuis 22 ans", pose d'emblée la patronne de cet établissement bien connus des ouvriers, et aussi des amateurs de tête de veau, la spécialité locale. La salle et la terrasse sont désertes. Car depuis le début du confinement, l'activité est au ralenti. "J'ai essayé de reprendre trois jours par semaine" explique la gérante, "je venais de faire 50.000 euros d'emprunts pour effectuer des travaux en janvier, et si je rentre 1.000 euros à la fin du mois ce sera bien". Mais bien insuffisant pour payer ne serait-ce que les charges fixes.

Des plats à emporter pour maintenir une activité

Comme beaucoup, Irma Fosse a été tentée de souscrire le prêt proposé par la Banque Publique d'Investissement pour parer au plus pressé. Mais elle est déjà endettée. Et elle a renoncé à l'offre de la BPI. "Alors on essaye de relancer l'activité comme on peut, là je viens de faire de la choucroute pour ce week-end". Pour cela, elle travaille, seule en cuisine, depuis que son mari Pierre souffre de problèmes respiratoires.

La choucroute à emporter ce week-end

Elle a organisé un sas de livraison et de paiement sans contact. "Je respecte les gestes barrières, mais mon problème ce sont les livraisons". Loin des grandes villes, il n'est effectivement pas toujours simple d'être ravitaillé. Mais la patronne a de la ressource. Et un regret. Ne pas pouvoir distribuer les masques de protection fabriqués par une amie à Nice. Faute là aussi de livraison. "Ils étaient pourtant 4 fois moins cher que ceux que j'ai voulu acheter pour le restaurant". En cette période de confinement, et de sécheresse dans le secteur, la Credogne ne sort pas de son lit, mais Irma Fosse n'a pas les deux pieds dans le même sabot.