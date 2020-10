Covid-19 : les professionnels du mariage pas à la fête, mais certains veulent rester malgré tout positifs

Se marier et faire une fête, ce n'est pour l'instant pas possible. Et les professionnels de ce secteur disent de ne pas avoir de retour du gouvernement quant à leur proposition de protocole sanitaire. En attendant, l'heure est plutôt à la frilosité chez les futurs mariés. C'est le cas en Isère.

Si les mariages prévus le week-end dernier ont quand même pu avoir lieu, ce ne sera plus le cas ce week-end. Le gouvernement l'avait précisé, à compter du 19 octobre, plus de mariage et de fête privée dans les salles polyvalentes. Et ce dans tout le pays et jusqu'à fin novembre au moins.

La mesure est bien évidemment liée à l'épidémie de coronavirus qui gagne du terrain. Si l'automne n'est pas une grosse saison pour les mariages, il y avait quelques rendez-vous comme certains prévus au printemps ou à l'été et qui avaient été reportés sur cette période.

A Bourgoin-Jallieu devait se tenir ce week-end des 24 et 25 octobre un salon du mariage, l'un des rares de l'automne dans la région. Suites aux dernières mesures gouvernementales concernant l'Isère, l'organisateur a annoncé ce jeudi 22 octobre en fin de journée être contraint de le reporter à une date ultérieure.

Quel est l'état d'esprit des professionnels ?

55.000 entreprises et un secteur de 3 milliards d'euros selon l'UPSE