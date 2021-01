Covid-19 : les propriétaires du château de Vair craignent de tout perdre

Près d'Ancenis, les propriétaires du château de Vair craignent de tout perdre. Ils vivent de l'organisation de mariages et de séminaires et ils s'attendent à ce que la reprise de leurs activités soient encore repoussée à cause de la Covid-19.

Le Premier ministre, Jean Castex, fait un nouveau point devant la presse ce jeudi soir. Il doit y présenter la stratégie vaccinale de la France contre la Covid-19 et il devrait aussi annoncer le report au-delà du 20 janvier de la réouverture des restaurants. Les propriétaires du château de Vair, près d'Ancenis, craignent, comme tous les professionnels de l'événementiel, que leurs activités ne puissent pas non plus reprendre avant un long moment. Ils vivent de l'organisation de mariages et de séminaires.

Restaurer le château et y vivre avec leurs six enfants

Baudoin et Daphné Allizon ont acheté le château de Vair en 2011. C'est le projet de leur vie. Ils l'ont restauré pour y vivre avec leurs six enfants, pouvoir l'ouvrir au public, y organiser des activités culturelles, des mariages et des séminaires. C'est ça qui leur permet de vivre, de continuer d'entretenir le château et de pouvoir y faire les travaux nécessaires.

En 2020, nous avons été obligés de reporter 45 mariages

Mais, avec l'épidémie de Covid-19, presque tout est à l'arrêt depuis plusieurs mois. "En 2020, nous n'avons pu faire d'une vingtaine de mariages et en reporter 45, dont certaines jusqu'à trois fois !", se désole Daphné Allizon. La grande salle qui peut accueillir jusqu'à 300 personnes restent désespérément vide. "Les mariages qui ont lieu ici tournent autour de 200 invités, en général, explique son mari, Baudoin. "Avec la jauge à 30, ce n'est plus ici que les gens viennent se marier." Tous les séminaires sont aussi annulés. Résultat, "en 2020, nous avons perdu 70% de notre chiffre d'affaires", annonce le châtelain.

30% des prestataires de l'événementiel ont déposé le bilan

Et encore, il s'en sort mieux que certains de ces confrères qui font, eux aussi de l'événementiel. "Pour certain, les pertes atteignent les 90%", annonce celui qui est aussi le représentant pour l'Ouest de l'UPSE, l'Union des professionnels solidaires de l'événementiel. "30% des prestataires de l'événementiel ont déposé le bilan. Ce qui représente 20 entreprises par jour".

Aucune visibilité pour 2021

Ce qui, jusque-là, permet aux propriétaires du château de Vair de tenir, c'est le report des remboursements de prêts de la part des banques et les aides de l'Etat qui sont passées de 1.500 à 10.000 euros pour les lieux de réception. "Mais ces aides, nous ne les avons touchées que jusqu'en décembre", poursuit Baudoin Allizon. "Pour 2021, nous ne savons pas ce qui va se passer. Et les remboursements de prêts ne sont reportés que jusqu'à fin mars. Après ? Nous n'avons aucune visibilité."

Nous vivons grâce aux allocations familiales, c'est désespérant

Le couple commence à désespérer. Parce que les dépenses pour entretenir le château, elles, ne baissent pas. "Il faut par exemple faire venir un couvreur deux fois par an pour vérifier la toiture". Toutes les dépenses qu'il était possible de reporter l'ont été. Mais, même comme ça, le couple n'arrive plus à se dégager de salaire. "Nous vivons grâce aux allocations familiales qui nous sont versées pour nos six enfants, à la longue, c'est désespérant", glisse Daphné Allizon. Elle en a gros sur le cœur.

Le risque, c'est qu'il n'y ait bientôt plus personne dans ce château

Parce que, si le couple ne peut pas reprendre ses activités au plus vite, il craint désormais de tout perdre. "Nous avons peur de faire faillite. Si c'est le cas, il n'y aura plus personne dans ce château et il risque de se retrouver dans le même état que celui dans lequel nous l'avons trouvé il y a 10 ans, avec des fuites et la pluie qui coulait jusque dans les salons qui, normalement, reçoivent les invités des mariages et les participants aux séminaires".