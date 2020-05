Covid-19 : les tondeuses attendent le déconfinement chez les coiffeurs mais aussi dans les jardins

Il n'y a pas que les salons de coiffure qui vont être pris d'assaut après le déconfinement, les tondeuses vont également chauffer dans les jardins, et les professionnels attendent une très forte affluence dans leurs magasins et ateliers de réparation.

Comme les cheveux, l'herbe ne s'est pas arrêtée de pousser pendant le confinement. "En plus cette année on a eu de l'eau, et ça pousse". Rémy Laurent est à la tête d'une entreprise familiale de vente et entretien de matériel de motoculture et tondeuse à gazon installée depuis 1976 à Cébazat dans le Puy-de-Dôme. Et il n'a pas toujours compris les décisions gouvernementales concernant son activité.

Des clients verbalisés devant le portail du magasin

Il y a quinze jours la chambre de commerce et d'industrie lui a donné l'autorisation de rouvrir dans le respect des gestes barrières, avec un sens de circulation dans le magasin, et un système de drive pour les commandes sur internet. "Mais j'ai des clients qui ont appelé la gendarmerie pour savoir s'ils avaient le droit de venir, et on leur a répondu que non, j'en ai d'autres qui ont pris une amende devant le portail parce que les gendarmes leur ont dit que ce n'était pas de première nécessité" raconte le patron de la société. "Est-ce que acheter un pot de peinture chez Leroy Merlin c'est de première nécessité" s'interroge Rémy Laurent, "je ne pense pas, alors qu'une personne qui a de l'herbe qui pousse jusque sous les bras et qui ne peut pas rentrer chez elle, ou qui a un arbre tombé devant l'entrée, elle fait comment".

les ateliers de réparation vont être sollicités © Radio France - Jean-Pierre Morel

Le chef d'entreprise rappelle que "c'est la pleine saison actuellement, depuis une semaine nous avons trois ou quatre fois plus d'appels qu'en temps normal, particuliers ou professionnels, même si certaines communes avaient adapté leur tonte, mais c'est sur que dès qu'il sera possible de sortir les gens vont se précipiter, ça va courir partout".