Limoges : les restaurants et les bars qui rouvrent "clandestinement" risquent gros

Le tour de vis du gouvernement aura-t-il raison de ce mouvement de grogne des restaurateurs? En tous cas, depuis la semaine dernière, les contrôles se multiplient tout comme les infractions. A Limoges, les gérants du "Café République" l'ont échappé belle. Ils ont eu la visite des forces de l'ordre à cause d'un attroupement de clients devant leur établissement :"comme depuis le début de la crise, nous avons installé des tables devant notre restaurant pour que les clients, qui prennent des produits à emporter chez nous, puissent les consommer ailleurs qu'au bureau et devant leur écran d'ordinateur. _Il y avait un peu trop de monde et la Police nous a demandé de les enlever pour éviter les attroupements, sans quoi nous serions verbalisés__. Et c'est ce que nous avons fait car nous ne voulons pas enfreindre la loi!"_insiste Sandra Menard, la propriétaire du restaurant installé sur la place de la République, à Limoges.

ma liberté vaut plus que 135 euros !" - Nadine, une cliente

Pour le président de l'UMIH 87 (Union des Métiers de l'Industrie Hotelière), Alain Guillou, les restaurants qui servent des clients en cachette dans notre département sont à la marge. Il rappelle également que les patrons sont verbalisables mais également les clients. 135 euros c'est le montant de l'amende pour chacun. Ce qui n'empêche pas Nadine de soutenir ces restaurateurs "résistants" :"je suis venue exprès pour voir si des restaurants étaient ouverts aujourd'hui, car j'ai trop envie de recommencer à vivre et ma liberté vaut plus que 135 euros ! On ferme les restaurants mais on laisse ouvertes les cantines scolaires ou celle de l'Assemblée Nationale, je ne comprends pas tout".

A noter que les restaurateurs qui enfreignent la loi en servant "clandestinement" des clients risquent gros. En plus des amendes, ils sont susceptibles de voir les aides du fond de solidarité supprimées pendant un mois et entièrement annulées en cas de récidive. A cela peut s'ajouter une double peine avec la fermeture administrative de plusieurs mois, après la crise sanitaire.