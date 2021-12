Covid-19 : les restaurateurs des Landes n'ont pas vraiment le cœur à la fête pour ce réveillon du Nouvel An

Les incertitudes et les mesures de restriction face à la reprise de l'épidémie de Covid-19 limitent la fête dans les bars et restaurants des Landes. Certains maintiennent leur menu, mais la moitié d'entre eux n'ouvriront pas ce 31 décembre 2021, d'autres proposent une formule simple.

Ce vendredi 31 décembre 2021, les restaurants et bars landais n'ont pas franchement le cœur à la fête pour le réveillon du Nouvel An. Certes, certaines tables sont ouvertes. Mais la moitié des établissements qui ouvrent habituellement au réveillon ferment cette année, selon L'UMIH des Landes. La faute au coronavirus et aux mesures de restriction qui se superposent, l'engouement est moindre, et l'esprit festif difficile à gérer pour les professionnels.

Impossible de faire vivre l'esprit festif du réveillon dans les établissements

Il n'y a pas de couvre-feu, mais beaucoup de restaurants l'ont craint pendant longtemps. La consommation dans les bars et restaurants doit désormais se faire assise à table, la danse est interdite... Bref : ce n'est pas franchement l'esprit festif du réveillon. Certains restaurateurs ferment complétement, d'autres ouvrent mais de manière très simple, beaucoup moins festive que d'habitude.

Les conditions ne sont pas réunies pour faire quelque chose qui ressemble à un réveillon - Pascal Boulanger

Trop d'incertitudes et trop de contraintes, Pascal Boulanger, patron et propriétaire de quatre bars et restaurants à Mont-de-Marsan a décidé de fermer totalement : "c'est un choix un peu imposé. À partir du moment où les conditions ne sont pas réunies pour faire quelque chose qui ressemble à un réveillon, il n'y a plus aucun intérêt d'organiser quelque chose."

"C'est un choix un peu imposé" : Pascal Boulanger

De plus, les frais sont importants pour ce genre de soirée. Or, les conditions ne permettent pas d'en profiter et que cela soit rentable.

Même son de cloche au Baya, restaurant à CapBreton. D'habitude le réveillon se fait avec feu d'artifice, danse, et DJ. Alors forcément pour le gérant Matthieu Cha, cette année, c'est ingérable : "il faut éviter au maximum que les clients s'ambiancent, parce que c'est ça qui est difficile. On ne va pas se mettre dans un rôle de policier. Avec l'alcool, le décompte à minuit où tout le monde aura envie de se lever." Un apéritif simple avec vue sur le coucher de soleil sera donc proposé jusqu'à 22h.

L'engouement des clients n'est pas au rendez-vous

Pascal Boulanger sent également que les clients ont moins envie de sortir cette année et que l'engouement n'est pas aussi fort que d'habitude : "la jeunesse, ça va. Mais la génération des 35-40 ans, on ne les voit presque plus. Ils s'amusent autrement."

On ne sait pas du tout à quoi s'attendre pour ce 31 - Bastien d'Andréa

À Mont-de-Marsan, Bastien d'Andréa, le patron du Divan craignait un couvre-feu. Finalement il n'y en a pas, mais pour lui, c'est trop tard pour organiser un menu de fête : "ce gouvernement ne réalise pas que la restauration ne s'organise pas au dernier moment, il y a des commandes à passer, des extras à prendre. Cela se travaille des jours, des semaines à l'avance."

Il sent bien que l'engouement est moins fort que d'habitude : "le soucis c'est que l'on a peu de réservations, puisque jusqu'au dernier moment, les gens étaient dans l'incertitude. On ne savait pas s'il y aurait un couvre-feu, ou pas. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre pour ce 31." Normalement selon lui, au 15 décembre les établissement sont déjà complets. Et là, ce n'est pas le cas.

à lire aussi Covid-19 : les bars et restaurants devront fermer à 2h dans les Landes pour le réveillon du Nouvel An

La préfecture des Landes prend elle aussi des mesures pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Tous les bars et les restaurants devront fermer à 2h du matin demain, pour la soirée du Nouvel An.