Covid-19 : les restaurateurs du Poitou réclament une nouvelle date d'ouverture et un geste des assureurs

Certain de ne pas pouvoir rouvrir le 20 janvier, le président de l'Union des métiers et des industries de l’hôtellerie-restauration dans les Deux-Sèvres réclame une amplification des aides au secteur.

Le gouvernement devrait sans surprise repousser la date de réouverture des restaurants prévue initialement le 20 janvier. "Pas question d'assouplir les restrictions", prévient ce mardi matin le ministre de la Santé Olivier Véran, avant une prise de parole jeudi du Premier ministre Jean Castex . La réouverture des restaurants dans quinze jours était conditionnée à une baisse du nombre de contaminations sous la barre des 5.000. Or, dimanche soir, la France comptabilisait 12.489 nouveaux cas positifs.

"Ça devient trop tendu, là ce n'est plus possible" - Eric Favreau, (Umih 79)

"Ça fait quand même deux mois et demi que nous sommes fermés. Au départ c'était de notre faute, ironise Eric Favreau, la Covid venait surtout des restaurateurs, or, là nous sommes fermés et le virus court toujours, donc ça ne vient pas que de nous", insiste le président de l'Umih 79.

"Il faut nous laisser ouvrir sinon on ne tiendra pas le choc"

"Il aurait fallu attendre, pour voir s'il y a un rebond des contaminations à la suite des fêtes. On a laissé la porte ouverte de partout pendant Noël et là on va encore se retrouver coincés, regrette le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie-restauration. Il va falloir absolument nous donner une date".

"Les assureurs, il faut qu'ils soient avec nous"

"Beaucoup d'entre nous ne pourront pas continuer, il va y avoir de la casse", assure Eric Favreau, qui réclame davantage d'aides, de la part du gouvernement mais aussi des assureurs. "Certains ont fait des efforts mais les [gestes] ne sont pas assez puissants. Il faut absolument nous donner du lest sinon on ne va pas y arriver et beaucoup mettront la clé sous la porte. Principale difficulté, les loyers à payer, des montants qu'il faut verser à propriétaires privés qui eux-aussi ont des charges à honorer... C'est très compliqué", résume Eric Favreau.