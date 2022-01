Covid-19 : les restaurateurs, victimes collatérales du télétravail à Limoges

Le télétravail change les habitudes de nombreux salariés et prive les restaurateurs d'une partie de leur clientèle. A Limoges, la fréquentation du service du midi a chuté de moitié pour certains établissements, qui ont dû revoir à la baisse leur stock.

La clientèle de bureau, "on ne les voit plus du tout"

Avant d'être en télétravail, Thompson, informaticien au centre-ville de Limoges, partageait sa pause déjeuner avec ses collègues : "On allait tout le temps au restaurant, il y avait cette chaleur humaine, mais avec le télétravail, les habitudes ont changé." Les repas se font maintenant à la maison. "Il n'y a que les jours où je suis en présentiel qu'on va manger avec les collègues le midi", témoigne un peu plus loin Thibault, également informaticien.

C'est uniquement à midi que nous faisons notre chiffre d'affaires, on est complétement dépendant du phénomène" - Olivier Frugier, gérant du Bistrot d'Olivier

Une clientèle de bureau, qui a disparu des tables de restaurants, "on ne les voit plus du tout", regrette Adrien Bessière, l'un des responsables du Glacier, sur la Place Denis Dussoubs, sur les stocks, on commande un peu moins, plutôt que de se retrouver avec des produits périmés et qu'on doit jeter." Depuis le retour en force de la mesure sanitaire, l'établissement atteint tout juste 40 couverts, contre le double en temps normal. "Là, c'est une obligation, donc forcément, on l'a ressentie", ajoute le restaurateur.

Une situation qui inquiète Olivier Frugier, gérant du "Bistrot d'Olivier", près des halles centrales : "C'est uniquement à midi que nous faisons notre chiffre d'affaires, on est complétement dépendant du phénomène, et donc on est obligé de faire avec, et d'attendre des jours meilleurs."

L'établissement situé juste en face, "Les Bars'Jo", a vu son activité diminuer de 30 à 50% depuis le début de l'année. "Je pense que le télétravail va perdurer et qu'il y a des gens qui resteront en télétravail et d'autres qui prendront d'autres habitudes pour se restaurer", déclare Yannis Plédel, le gérant des lieux.

Les restaurateurs rencontrés constatent que les isolements répétés, liés à des cas de covid-19, ont également réduit une partie de leur clientèle.