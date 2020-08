Covid-19 : les salles de loisirs couvertes veulent avoir accès au fonds d'aide de Clermont Auvergne Métropole

D'ordinaire paradis des enfants et des ados, ces salles où l'ont se jette dans les piscines à balles, sur les trampolines, où l'on escalade les structures en mousse, sonnent désespérément vides en temps d'épidémie. A titre d'exemple, le parc Kizou aventures de Clermont-Ferrand avait "45 anniversaires réservés quand il a fallu fermer à l'annonce du confinement", se souvient Louis Coustès, son directeur. "On a fait le choix de rembourser les avances. La période mars, avril, mai, juin est assez dynamique pour nous, et là on en a été complètement privé".

Pas mieux en juillet, août, où les familles privilégient les activités en plein air. Les cinq structures* qui signent cet appel à la Métropole enregistrent un chiffre d'affaire divisé par deux par rapport à l'été dernier.

Bénéficier du fonds d'urgence de Clermont Auvergne Métropole

Ces cinq établissements de l'agglomération clermontoise demandent donc à bénéficier du fonds d'urgence économique de la métropole mis en place pour les secteurs de l'hôtellerie restauration, de la culture et de l'événementiel. Un fonds doté d'un million d'euros et dont ces salles de loisirs indoor sont pour l'instant exclues. Un fonds d'aide qui d'après le président de la CCI Puy-de-Dôme, que cite Louis Coustès, n'aurait été utilisé qu'à hauteur de 17%. Le dossier est désormais entre les mains des élus chargés du tourisme et de l'économie à Clermont Auvergne Métropole.

L'inquiétude pour la rentrée

Le fondateur de Kizou aventures est aussi très inquiet pour la suite. Depuis sa réouverture, son parc a limité la fréquentation à 50 personnes contre 300 habituellement. "Ce qui m'inquiète ce sont les mois de septembre et d'octobre, qui sont le début de notre saison. Il y a la limite de jauge, mais surtout les parents ne sont pas prêts à ramener les enfants à l'intérieur. Si on continue dans une crise sanitaire comme on l'est actuellement, j'ai de grosses craintes sur la pérennité de nos activités". A Clermont-Ferrand, une salle de trampoline a d'ailleurs fermé définitivement après liquidation suite au confinement.

*Les signataires de l'appel à la Métropole : Kizou aventures (Clermont), Royal Kids (Aubière), Youpi parc (Clermont), Trampoline parc (Clermont), The Jump (Aubière)