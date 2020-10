Les thermes de Royat limitent les dégâts en pleine crise sanitaire

Les Thermes de Royat ont été les premiers à rouvrir en Auvergne, les premiers aussi à dresser un pré-bilan d'une saison placée sous le signe de la Covid-19. La baisse de fréquentation aurait pu être plus lourde.

57% de fréquentation en moins par rapport à 2019, on pourrait croire que ce bilan afflige la direction des thermes de Royat, bien au contraire. Dominique Ferrandon le directeur et son équipe espéraient atteindre les 40% avec beaucoup d'optimisme. En fait, alors que la saison joue les prolongations jusqu'au 28 novembre en raison de la pandémie, le taux de fréquentation est de 43%, soit environ 3.500 curistes qui ont pris les eaux dans la banlieue Clermontoise.

C'est bien mieux que les stations thermales dédiées aux problèmes respiratoires comme La Bourboule. Pour ce type d'affection, la crainte du virus à joué à plein chez les curistes. Ces stations ont perdu en moyenne 70% de leur clientèle. Royat à bénéficié d'une clientèle de proximité puisque 40% de ses curistes est originaire de l'agglomération clermontoise. Des patients qui ont préféré annuler une cure prévue initialement dans des stations thermales plus lointaines, au profit de Royat par précaution sanitaire.

Dominique Ferrandon explique aussi l'impact atténué du Covid par une nouvelle communication qui a changée l'image du thermalisme à Royat et par la création de mini-cure de 6 à 12 jours avec des ateliers de santé qui ont attiré une clientèle plus jeune alors que la moyenne d'âge des curistes à Royat est de 68 ans.

Curistes dans les couloirs des thermes de Royat - Marielsa Niels

Une perte d'exploitation d'un million d'euros mais des perspectives encourageantes

Ce bilan plutôt encourageant ne doit pas faire oublier que les pertes d'exploitation se chiffreront à la fin de la saison aux alentour du million d’euros ce qui est énorme de l'aveu même du directeur des thermes qui tablait pourtant sur un million et demi de manque à gagner. Les perspectives pour 2021 restent incertaines suspendues à l'évolution de la pandémie de Coronavirus. le strict protocole sanitaire qui est actuellement appliqué sera probablement reconduit l'an prochain.

Le protocole sanitaire a permis jusque là d'éviter toute contamination intérieure. Les deux cas de Covid décelés aux thermes de Royat l'on été sur des patients atteints à l'extérieur et dont la cure après dépistage à été interrompue. "Nous passons 200 litres de virucide par semaine explique Dominique Ferrandon, de plus et c'est tant mieux le virus ne survie pas dans les milieux chlorés."

La mairie devrait confier la gestion des thermes au groupe Valvital

Les bains des thermes de Royat - Marielsa Niels

Les discussions se poursuivent avec la mairie de Royat et le deuxième groupe thermal français pour la délégation de service public visant à reprendre l'exploitation des Thermes et de Royatonic, gérés tous deux par la ville. Le contrat est sur le point d'être signé avec le groupe Valvital qui gère 11 stations thermales en France dont Aix et Thonon les Bains.

En échange d'une concession sur 30 ans, Valvital s'engage à insuffler 30 millions d'euros dans la réfection des thermes, la création d'un espace détente haut de gamme, des salles de réunion et un restaurant à Royatonic. Les travaux pourraient commencer en 2022.

La saison 2021 sera raccourcie. Elle démarrera le 5 avril jusqu'à la fin du mois d'octobre. Avec une possibilité de prolongation en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.