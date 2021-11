Covid-19 : malgré la hausse du taux d'incidence, la situation reste calme dans les hôpitaux landais

Le taux d'incidence est passé de 50 à 267 cas pour 100 000 habitants en moins d'un mois dans les Landes selon les chiffres de Santé Publique France, ce qui en fait désormais le département le plus touché de Nouvelle-Aquitaine et le 3e le plus touché au niveau national. Mais cette forte hausse des contaminations n'a pour le moment pas trop de conséquences sur l'hôpital. A Dax et Mont-de-Marsan, on ne compte que quelques hospitalisations en ce moment, ce qui ne perturbe pas l'organisation des services.

Moins de dix patients covid à Mont-de-Marsan et à Dax

A Mont-de-Marsan, quatre personnes sont hospitalisées en ce moment spécialement pour Covid et aucun n'est en réanimation. La direction l'assure donc, "le covid en lui-même n'impacte pas le fonctionnement de l'hôpital" : pas d'activation du plan blanc, aucune opération déprogrammée ni d'unité covid supplémentaire créée. Rien à voir donc avec la situation à l'automne dernier, au moment de la 2e vague, où jusqu'à 35 lits étaient dédiés aux patients covid.

Le covid n'impacte pas le fonctionnement de l'hôpital - la direction de Mont-de-Marsan

"C'est plutôt calme même si on a quelques patients covid mais c'est vraiment très très peu par rapport à ce qu'on a pu connaître", confirme Nicolas Bordes, infirmier et représentant CGT à l'hôpital de Mont-de-Marsan. "Lorsqu'on était dans le dur, en septembre de l'année dernière jusqu'au premier trimestre de 2021, on avait des réunions régulières avec la direction qui nous informait du nombre de cas et de l'incidence que ça avait sur la réorganisation des services qui était imposée pour pouvoir répondre à ces prises en charge, et là on est pas du tout là-dedans", ajoute-t-il.

Un renforcement du contrôle des pass sanitaires

En revanche, même si l'organisation de l'hôpital n'est pas perturbée, les deux principaux hôpitaux landais commencent tout de même à ressentir cette reprise des contaminations. A Mont-de-Marsan, aux urgences, dix patients en moyenne sont testés positifs chaque jour, contre un tous les deux jours environ il y a deux semaines. Et pour limiter les risques, la direction a décidé de renforcer le contrôle des pass sanitaires chez les accompagnants et les visiteurs des patients en général.

A Dax aussi, l'hôpital constate un début de reprise. Ce week-end, quatre patients ont été admis en unité covid et trois en réanimation, alors que la situation était très calme depuis plusieurs jours.