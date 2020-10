Coronavirus : le chef Michel Sarran ferme son restaurant à Toulouse jusqu'à nouvel ordre

Le restaurant étoilé de Michel Sarran à Toulouse, victime du Covid-19. Le restaurateur star de Top Chef décide de fermer son établissement jusqu'à nouvel ordre, à compter de ce lundi 26 octobre. Une mesure que le chef envisageait déjà dès l'annonce de la mise en place d'un couvre-feu à Toulouse, comme il l'avait dit à France Bleu Occitanie.

Manque de rentabilité

"On a fait des projections comptables, et on se rend compte que l'on perd moins d'argent en étant fermés qu'en étant ouverts", explique Michel Sarran. "On n'est pas là pour refuser le travail, loin de là, mais travailler à perte ça n'est pas concevable", poursuit le chef, qui emploie une trentaine de personnes dans son restaurant toulousain.