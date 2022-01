Covid-19 : « On navigue à vue », témoigne un patron de La Flèche

"Je n'ai jamais connu une telle désorganisation". Le directeur de l'agence de services à la domicile O2 à La Flèche est confronté à une situation très complexe. "La moitié de mon équipe dirigeante est soit malade soit à l'isolement. Au sein de mon équipe intervenante, c'est entre 25% et 30%", témoigne Kévin Fossey. Résultat pour le patron : un réajustement permanent des plannings pour satisfaire ses quelque 250 clients. "On navigue complètement à vue", reconnaît-il. "Ce n'est même pas du pilotage à la journée, c'est du pilotage heure par heure", confie l'entrepreneur. Kévin Fossey assure toutefois pouvoir compter sur "une équipe dirigeante stable depuis plusieurs années" et sur laquelle il peut se "reposer", "sur la compréhension des clients et sur l'appui du franchiseur O2".

Les plannings : "de la haute couture!"

Concrètement, faire face à cette situation relève de la "haute couture", résume Kévin Fossey, le directeur de l'agence de services à la personne O2 à La Flèche. "Nous donnons la priorité aux interventions auprès des personnes qui ont besoin d'un accompagnement pour leur vie quotidienne. Nous décalons les prestations les moins urgentes". L'entrepreneur confie aussi qu'il est amené à demander à ses collaborateurs de travailler plus que d'habitude. "On sur-sollicite un peu nos équipes", reconnaît-il.

"Pour le moment, on fait face", constate Kévin Fossey. Le patron relève aussi que certains clients annulent leurs demandes de prestation. "En temps normal, cela se traduit par une perte de chiffre d'affaire. Mais dans la situation actuelle, il faut reconnaitre que ça nous arrange", admet-il. Toutefois, précise-t-il immédiatement, "il ne faudrait pas que cela dure éternellement".

► Ecoutez la chronique "La nouvelle éco" de 7h15 sur France Bleu Ma