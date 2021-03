Covid-19 : 11 zones commerciales sont concernées par les dernières restrictions sanitaires en Isère

Au total, les boutiques non-alimentaires de 16 zones commerciales de 10.000 mètres carrés et plus sont fermées en Isère. La liste s'est allongée ce 31 mars au matin avec 11 nouveaux sites.

La préfecture de l'Isère a finalement fait le choix de dévoiler la liste des nouvelles zones commerciales concernées par des fermetures de boutiques non-alimentaires en raison des dernières restrictions prises pour tenter de freiner l'épidémie de coronavirus. L'idée étant de limiter les brassages de la population.

Vendredi dernier, la préfecture avait annoncé qu'à compter du 31 mars, les boutiques se trouvant dans une galerie commerciale fermée de plus de 10.000 mètres carrés seraient contraintes à la fermeture. Les pharmacies et les enseignes alimentaires - comme une boulangerie ou une chocolaterie - ne sont pas concernées. Il en est de même pour les supermarchés ou les hypermarchés auxquels sont adossées ces galeries marchandes. Le communiqué précise aussi que les commerces disposant "d’un accès exclusivement via une voie extérieure, ne sont pas concernés par cette fermeture". C'est par exemple le cas du Village de marques de Villefontaine.

Depuis fin janvier, les galeries de l'Espace Comboire à Echirolles, de Grand'Place à Grenoble, du Carrefour de l'Isle-d'Abeau, du Leclerc de Tignieu-Jameyzieu et le magasin Ikéa de Saint-Martin-d'Hères avaient du fermer car leur superficie totale est supérieure à 20.000 carrés. Ces zones commerciales sont donc rejointes par 11 autres depuis ce matin :

C.C Géant à Fontaine

C.C Carrefour à Meylan

Les Galeries Lafayette à Grenoble

Castorama à Saint-Martin-d'Hères

C.C Géant Casino à Saint-Martin-d'Hères

C.C Carrefour à Saint-Egrève

C.C Carrefour de Voiron

C.C Leclerc de Bourgoin-Jallieu

Magasin Castorma de Bourgoin-Jallieu

C.C Géant Casino de Chasse-sur-Rhone

C.C Carrefour de Salaise-sur-Sanne

Certains responsables de ces centres commerciaux ont annoncé qu'ils allaient demander des dérogations pour que puissent quand même ouvrir les boutiques dont l'accès se fait uniquement par l'extérieur. C'est ce qu'ont obtenu 11 enseignes du centre commercial Carrefour de l'Isle d'Abeau mi-mars.