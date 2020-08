Covid-19 : pas de bouquet final en Auvergne pour les entreprises de pyrotechnie

"On est dans le flou le plus total". Jean-Christophe Lauradoux dirige la société Pyragric à Saint-André-le-Coq dans le Puy-de-Dôme, et il est très inquiet pour son activité. "On a tiré seulement 4 feux d'artifices depuis le début de l'année contre près de 200 habituellement". Un manque à gagner évident pour le dirigeant de l'entreprise qui emploie normalement une centaine d'artificiers à cette période.

Le secteur de l’événementiel a été complètement oublié par l'Etat avec très peu d'aides... Jean-Christophe Lauradoux, dirigeant de Pyragric Auvergne Limousin

Les professionnels regrettent également le manque d'aides de l'Etat pour palier la crise sanitaire et les nombreuses annulations. "C'est difficile financièrement, et puis moralement aussi" ajoute jean-Christophe Lauradoux. La période du 14 juillet, juste après le deuxième tour des élections avait déjà été fortement impacté par le coronavirus. Ce n'est pas mieux pour ce week-end du 15 août. "On a deux feux qui sont maintenus dans la région, mais tous les autres n'auront pas lieu".

Feu d'artifice maintenu à Brout-Vernet et au Mayet de Montagne

"Les mairies aimeraient bien tirer des feux, mais cette année, avec la Covid-19, ils doivent se soumettre à un protocole pour les rassemblements de plus de dix personnes en plein air, ils peuvent organiser des manifestations avec moins de 5.000 personnes, mais il faut mettre en place un protocole sanitaire très strict, et c'est ce qui pose problème".

Pourtant, certaines rares municipalités ont décidé de maintenir le rendez-vous. C'est le cas par exemple de Broût-Vernet dans l'Allier. "On a pris des mesures" explique Bernard Duvoucoux, le maire de la commune. "La distanciation physique sera respectée, et le feu sera tiré sur un terrain de football qui est arrosé, et un agriculteur a mis à disposition une tonne à eau contenant mille litres, j'ai donc décidé de le maintenir".

Pas suffisant toutefois pour l'entreprise Pyragric en charge du spectacle. "On a le sentiment qu'il y a deux poids, deux mesures" s'agace Jean-Christophe Lauradoux, "quand on voit ce qui s'est passé au Puy du Fou, et que personne ne dit rien, on se dit qu'il y a des passes droits". Le dirigeant de l'entreprise espère que les prochaines annonces du gouvernement vont clarifier les choses, et que les gros feux d'artifices prévus à Montluçon, et à Clermont-Ferrand pour le passage du Tour de France, début Septembre, auront bien lieu.