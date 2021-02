Covid-19 : pas de visibilité pour l'événementiel breton

"Le plus simple, ce n'est pas de _compter les annulations_... C'est de compter ce qui est maintenu en pleine crise sanitaire !" C'est le calcul de Régis Rassouli, le président de l'agence Rivacom, 24 ans d'existence, 50 collaborateurs à Brest et Rennes. 50% de son activité est dans l'événementiel, soit 120 salons, séminaires, évènements sportifs... "On a quelques événements, on a travaillé sur le Vendée globe. On doit être à 20%", estime Régis Rassouli. "Tous les événements d'entreprise sont annulés depuis octobre, on a annulé quatre salons, les deux tournois de tennis. En fait, il faut voir ce qu'on maintient, la liste est plus facile."

Les salariés de l'événementiel ont manifesté ce lundi devant le ministère du Travail.

Des mois de préparation pour les festivals

Rivacom bénéficie aussi des aides de l'État, mais comment se dessine l'année ? "2021 c'est vraiment l'inconnu y compris en terme d'activité partielle. On craint de devoir licencier car il n'y a pas d'activité et pas de dates de reprises. Or, on travaille avec des mois de préparation. Par exemple pour les festivals."

Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, a évoqué lundi des expérimentations au printemps sur des concerts assis et debout : "Sur les expérimentations de concerts de 1 000 personnes à Paris et Marseille en mars et avril, ça peut le faire, mais si vous demandez aux gros festivals ce qu'ils en pensent, je ne suis pas sûr que ces expérimentations fonctionnent. Les autorités sont ouvertes à de potentielles expérimentations en Bretagne. Notamment avec un taux d'incidence particulièrement bas dans le Finistère. Personnellement j'aimerais un protocole unique pour l'événementiel."