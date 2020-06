Covid-19 : Piganiol rouvre le parapluie à Aurillac

Ce n’est pas à cause de la météo, mais la maison Piganiol à Aurillac a repris depuis trois semaines son activité traditionnelle de fabrication de parapluies. Car les blouses et les masques ne se vendent plus.

"Il faut rester positif". Mais Mathieu Piganiol est partagé entre fierté et amertume. Sa famille gère cette entreprise depuis plusieurs générations. "Mon arrière grand-père était parti à la guerre, et on avait jamais fermé, mais là on a fermé dix jours" explique le le chef d'entreprise.

J'ai trois kilomètres de tissu sur les bras... Mathieu Piganiol

Mais très vite, la société va produire des blouses et des masques. "Je trouvais incroyable que notre savoir-faire ne soit pas utile, et donc j'ai acheté des stocks, on sortait six cents masques par jour". Mais le marché s'est effondré.

les blouses et les masques ne se vendent plus

Dès le déconfinement, et la réouverture des importations, les blouses et les masques "Made in Cantal" ne se vendent plus. "Ce nest pas une découverte, on sait bien que la Chine produit moins cher que le France" se lamente Mathieu Piganiol, "du coup, j'ai un stock de deux ou trois kilomètres de tissu sur les bras".

Brutalement la demande a chuté

"Il y a plus de dix millions de masques fabriqués en France qui ne trouvent plus preneur" poursuit Mathieu Piganiol, "moi j'en faisais six cents par jour avec dix huit personnes en production, tout cet effort là est perdu, économiquement, franchement, je ne suis pas sur que je n’aurai du laisser mes gens en activité partielle". Depuis trois semaines, la maison Piganiol a repris son activité traditionnelle. Et ce n'est donc pas à cause de la météo.