Covid-19 : Près de 30.000 offres de stages mis en ligne par le gouvernement pour aider les jeunes

Les stages de fin d'études deviennent un casse-tête pour les étudiants, qui n'arrivent pas tous à trouver vu le contexte sanitaire et économique.

Dur d'avoir 20 ans en 2020 et c'est vrai aussi pour 2021. Avec la crise du Covid-19, les jeunes sont privés de vie sociale et parfois de vie professionnelle. Pour les aider à s'insérer sur le marché de l'emploi, le gouvernement lance ce lundi une bourse aux stages. Près de 30.000 offres sont proposées dans toute la France sur la plateforme 1jeune1solution.fr, lancé à l'été 2020 pour aider à l'embauche des nouveaux diplômés.

Ce nouvel onglet dédié aux stages permet surtout de faciliter la recherche aux jeunes. C'est la première fois qu'un site répertorie autant d'offres de stages. Les entreprises y postent leurs annonces, avec le travail attendu, les contraintes du poste, la durée et le lieu. C'est un peu le Pôle Emploi du stage de fin d'études. Il y a de tout, du management, du marketing ou du numérique par exemple. Et les jeunes peuvent directement postuler.

700.000 jeunes sont dans leur dernière année d'études

Ce sont principalement des offres dans le services, qui se ressemblent quasiment toutes plus ou moins. Ce qui exclut pas mal de monde. Prenons l'exemple de l'hôtellerie-restauration. Ce n'est pas sur le site 1jeune1solution.fr qu'un jeune trouvera un stage. Et comme le secteur est à l'arrêt, la recherche d'un stagiaire, ce n'est pas la priorité du moment.

Ensuite, il faut savoir qu'en moyenne 700.000 jeunes diplômés intègrent le marché du travail chaque mois de septembre, et donc autant qui sont dans leur dernière année d'études. Avec 30.000 offres, tout le monde ne trouvera pas preneur. Et encore, il n'y a pas vraiment 30.000 offres. Au lancement, ce lundi matin, il y en a un tout petit plus de 11.000 qui sont en ligne sur le site 1jeune1solution.fr.

Quels conseils pour trouver un stage ?

Pour trouver un stage, il ne faut donc négliger aucune piste, envoyer des mails et des CV à la terre entière, dans l'espoir d'avoir une réponse, une seule, qui sera positive. Avec le Covid-19, ce qui peut faire la différence, c'est d'adapter son CV au télétravail, montrer l'on sait utiliser tous les outils pour travailler à distance.

Enfin, pour les jeunes de quartiers défavorisés ou de zones rurales reculées, le gouvernement veut encourager le mentorat. Un adulte, actif ou retraité, prend sous son aile un étudiant et l'aide dans sa recherche de stage ou d'emploi grâce à son expérience dans le milieu. Le gouvernement veut faire passer le nombre de mentorats de 25.000 actuellement à 100.000 cette année.